美股今年跌市收爐　納指累漲43%最標青　英偉達飆2.4倍

在新年假期前，投資者先行獲利，美股在2023年最後一個交易日周五(29日)反覆回吐，道指收報37,689點，跌20點或0.05%。納指收報15,011點，跌83點或0.56%。標指收報4,769點，跌13點或0.28%。惟反映中國概念股表現的金龍指數則回升1.22%。

不過，總計全年，受惠於人工智能(AI)熱潮及市場憧憬美國聯儲局明年減息，美股三大指數顯著上升，當中以納指最標青，全年急升43%，創3年來最好表現，尤以英偉達(Nvidia)更飆2.4倍。道指及標指則分別累升13.7%及逾24.58%。

數據方面，美國12月份芝加哥採購經理指數由11月的55.8，急降至46.9，遜預期。此外，美國10年期債息周五曾升5.1個基點，報3.9厘，尾市徘徊3.86厘以上。

至於匯市，周五交投淡靜，美匯指數最多升0.2%，高見101.42，尾市報101.37。全年計，美匯指數料跌逾2%，結束兩年升勢；單計第4季料跌近5%，是1年來最差季度表現。

其他貨幣，歐元兌美元有望錄得2020年以來首次全年升幅，英鎊兌美元亦料創2017年以來最好全年表現。相反，日本央行的超寬鬆貨幣政策令日圓受壓，美元兌日圓全年或有近8%升幅。

港股ADR指數按比例計算，收報16,607點，跌5點或0.03%。

大型藍籌做好，滙豐控股收報63.33港元，較港收市高0.33元；騰訊控股收報295.16元，較港收市高1.56元。