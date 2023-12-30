廣州取消限額後住宅地溢價58%成交　全年錄43刁涉資1179億人幣

內媒報道，周五(29日)廣東省廣州市錄得3宗住宅地皮成交，總出讓面積約9.9萬方米，規劃建築面積40.55萬方米，成交總額125.33億元人民幣(下同)，平均溢價率7.18%。

報道指，本次成交的3幅地皮中，海珠區琶洲西區AH040331地皮熱度最高，吸引9家央國企共同參與競價，經過近4小時、85輪競價，廣州越秀華城房地產開發有限公司以22.7009億元的總價競得，成交樓板價為每方米75,670元，刷新廣州最貴住宅樓板價紀錄；該地塊溢價率58.74%，是廣州土地競拍不設限價後首宗溢價率超過15%的地塊。

中指院數據顯示，2023年全年廣州共成功出讓43宗涉住宅地塊，規劃建築面積596.9萬方米，成交出讓金1,179.5億元。

在土地出讓中，通常樓板單價代表單位建築面積所包含的土地成本價，計算方式是土地成交總價除以總建築面積。對於買家來說，只有了解樓板價的計算公式，才能清楚開發商的實際成本，預估開發商的利潤空間，從而有效避免盲目的買樓行為。