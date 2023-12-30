陳樂怡：泉峰控股產品美加經銷　助擴市場份額

國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》，現向社會公開徵求意見。其中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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