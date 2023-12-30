陳樂怡：泉峰控股產品美加經銷 助擴市場份額
2023年12月30日 21:00
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國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》，現向社會公開徵求意見。其中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。
消息一出，遊戲股當日重挫，官方翌日安撫市場稱，將聽取各方意見進一步修改完善。其中，網易(09999)由於遊戲收入佔比較大，來自海外市場遊戲收入貢獻較低，高ARPU的遊戲類型較多，因此倘若新規最終短期落地，受到的影響將會較大。雖然市場憧憬最終方案仍有修訂空間，惟宜觀望局勢發展，以衡量對行業營運影響，甚至在遊戲以外的監管會否加大動作，則會左右後市。
個股推介方面，泉峰控股(02285)為全球領先的電動工具及戶外動力設備(OPE)的供應商，主要客戶Lowe去庫存高峰已過，加上美國通脹及房貸利率見頂回落，利好房地產市場復甦，帶動電動工具需求。公司與John Deere簽訂戰略合作協議，自2023年第三季起旗下EGO品牌鋰電產品將在美國及加拿大的John Deere經銷商處銷售，料有助擴大泉峰的市場份額以及增強品牌知名度，2024年相關收入增長料會加快。估值上，現價對應2024財年預測市盈率11.5倍，低於同業水平。目標價29港元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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