郭家耀：潤啤有力做大白酒業務　實行多元化發展

內地啤酒市場持續向高端化、價值化及個性化產品發展，集團的啤酒業務亦發展不俗。近年集團不斷豐富「中國品牌+國際品牌」的產品組合，通過各類活動培育及推廣重點品牌，加上內地啤酒市場自年初已逐步恢復，上半年進入夏天後高溫天氣日子較多，帶動今年上半年整體啤酒銷量較去年同期上升4.4%，其中次高檔及以上啤酒銷量增長顯著，較去年同期增長26.4%。

集團的啤酒業務於今年上半年的毛利較去年同期上升16.6%，毛利率則較去年同期升2.9個百分點至45.2%，主要受惠於整體啤酒銷量增加、平均銷售價格上升及部分包裝物成本下降。

集團持續推動優化產能布局，期內已停止營運1間啤酒廠及新設1間位於安徽蚌埠市的智能化工廠。今年6月底，集團在中國內地24個省、市、區營運63間啤酒廠，年產能約19,000,000千升。

集團穩步發展啤酒業務的同時，憑藉其在啤酒業務累積的豐富經驗和資源，圍繞組織、品牌和產品等方面對旗下白酒企業進行重塑，深度踐行「啤酒+白酒」雙賦能的業務模式，且取得不俗成效。集團的白酒業務於今年上半年的營業額及未計利息及稅項前盈利分別為9.77億元及7,100萬元。如剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷的影響，未計利息及稅項前盈利為3.95億元。今年6月底，集團的白酒業務在中國內地貴州省營運兩個白酒生產廠區，年產能約20,000千升。

早前管理層透露，6、7月白酒貴州金沙產品表現勝於預期，其庫存減少三分一，價格有明顯復甦，帶動銷量。白酒價格的壓力不大，料下半年銷量有較明顯改變，又指包裝成本高企的時期已過，相信有關壓力會隨疫情而逐漸消失。

鑑於目前宏觀消費環境情況，對於白酒併購的新項目仍持保守態度。啤酒業務方面，市場需時消化政府推出刺激政策的利好因素，料全年高端及次高端啤酒產品銷售錄得雙位數增長。集團會繼續堅持「3+3+3」企業戰略目標，期望三年後啤酒銷售目標達350萬噸以上。

展望未來，憑藉集團啤酒業務的渠道優勢，擴展與升級銷售網絡，可做大白酒業務。另外，集團持續關注合適非啤酒酒類飲品的發展機會，相信通過有限多元化發展，可發掘潛在協同效益，業務前景看好，股份值得跟進。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)