亞洲樓市連環爆煲？呢3個市場明年形勢最差...

高息環境下，全球樓市都轉吹淡風。外媒報道，儘管歐美國家出現商用物業冧價危機，惟亞洲地區面臨的樓市壓力與風險更大。

報道指，除了中國正處於樓市爆煲的危機當中，2024年有多個地區的樓市恐怕亦有機會崩潰。首先是南韓，目前面對的樓市壓力僅次於中國。南韓樓市在歷經多年增長後，2023年樓價預計將會出現25年來最大跌幅，發展商更因高息環境面臨還款困難的窘境。

此外，印尼也因多次加息、貨幣貶值等，使負債累累的PT Lippo Karawaci和PT Agung Podomoro等發展商面臨壓力。越南同樣也面臨房地產危機，今年上半年約有40%的房地產相關公司倒閉，以及超過95%的中型房地產企業決定裁員減少支出。表表者是當地最大房地產開發商Novaland Investment Group，該企業先前已對外尋求債務延期，根據越南房地產經紀人協會統計，截至12月初，還有7成房仲選擇離職或轉行。

另外，受到中國風險外溢的衝擊，香港樓市表現遜色，樓價已跌至近7年來最低點，歷經3年嚴格的疫情封控與美國多次加息，樓市需求放緩，迫使香港發展商大幅下調樓價。