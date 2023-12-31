阿膠業末日？非洲及巴西明年終結驢皮貿易

「阿膠」是中國的滋補聖藥，據說有抗衰老的功效，在內地的富裕階層需求甚為殷切。傳統阿膠的原材料是驢皮，因此內地對驢子的需求可謂「無上限」，每年最少消耗500萬匹驢子，當中6成依賴進口，甚至有人非法竊取驢子。為免驢子被中國殺光，由55國組成的非洲聯盟及南美洲產驢大國巴西，明年將禁止驢皮貿易，勢嚴重打擊阿膠產業及供應。

外媒報道，由於驢子難以繁殖，為了保護驢子免被殺絕，非洲聯盟支持一份呼籲15年內禁止屠宰驢子，並出口驢皮的報告。該報告的建議將在明年2月交付非洲聯盟元首峰會上通過並採行。坦桑尼亞、象牙海岸等非洲國家已禁止驢皮交易，而肯雅2020年因竊驢案激增，關閉4家中國人擁有的驢子屠宰場。另外，巴西的農業環境委員會近期通過禁止驢馬屠宰法案，並將交付國會憲法與司法委員會批准。據報，巴西與非洲提出的禁令，形同切斷兩個驢皮最大交易市場的供應。

總部設在英國的慈善團體「驢子庇護所」希望，此舉將刺激阿膠產業尋求永續且免除殘酷的替代品。該組織行政總裁Sian Edwards指出，驢子較多的國家，包括非洲及拉丁美洲國家，甚至擁有野驢群的澳洲，都成為中國阿膠產業鎖定的目標。他指出，保守估計，每年有480萬頭驢子被屠宰供應該產業所需的驢皮。

除了保護驢子繁衍外，「護驢令」原來還有一重社會意義。雪梨大學中國研究中心副教授Lauren Johnston表示，有些非洲最窮困、偏遠的地區，驢子是社會與身體移動的工具。當一名母親擁有驢子，她往往可以自由的賺取更多非農收入，並以更有效率的方式完成家務，這樣就可以送孩子去學校。然而當驢子被偷，或因通脹而買不起驢子時，窮人，尤其是婦女與女孩受害最大。