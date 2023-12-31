百強內房全年賣樓少袋17%　碧桂園恒大世茂咩環境？

中指研究院統計顯示，2023年，內地100強房企銷售金總額為62,791億元人民幣(下同)，按年下降17.3%，其中銷售額逾1,000億元的房企16家，按年減少4家，達到100億元門檻但未夠1,000億元的房企有100家，按年減少10家。

碧桂園世茂富力齊遭腰斬

恒大僅進帳381.4億元

新世界中國跌24.29%