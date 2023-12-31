百強內房全年賣樓少袋17% 碧桂園恒大世茂咩環境？
2023年12月31日 18:45
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中指研究院統計顯示，2023年，內地100強房企銷售金總額為62,791億元人民幣(下同)，按年下降17.3%，其中銷售額逾1,000億元的房企16家，按年減少4家，達到100億元門檻但未夠1,000億元的房企有100家，按年減少10家。
該院再考察9家公布過賣樓目標的房企，2023年完成率平均值為98.5%，其中華潤置地(01109)、越秀地產(00123)、建業集團和天地源超過100%。中海地產為87.6%，中國金茂(00817)為94.1%，美的置業(03990)為82.4%。
碧桂園世茂富力齊遭腰斬
以下改用權益銷售額，即不計樓盤合作夥伴應佔收益——真正「落袋」的角度，中指研究院統計發現，碧桂園(02007)2023年瀉51.58%至1,720.6億元，排名由第1變第6；取而代之稱冠的是中海地產，增長4.93%至2,919.6億元，潤置亦增長3.18%至2,179.2億元，排名由第5升上第4。
恒大僅進帳381.4億元
中國恒大(03333)似乎重新上榜，排28，但金額僅381.4億元。剛宣布全年在全國101個城市實現交付279個樓盤、讓31萬戶入住的融創中國(01918)，跌50.32%至484.8億元，排名由13跌至20。
新世界中國跌24.29%
另外，同樣以權益銷售額角度，中指院稱，新世界發展(00017)旗下新世界中國，跌24.29%至120億元，但排名由87升上82。