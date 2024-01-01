回顧與展望：比特幣食尾胡　年飆1.5倍　憧憬現貨ETF快登場

虛擬資產領域亂象叢生，2023年更不時傳出各類負面消息。去年初硅谷銀行(SVB)事件波及穩定幣市場，美國證券交易委員會(SEC)年中起訴以幣安(Binance)為首的大型加密幣交易所，參與未註冊的證券發行及銷售。與此同時，地緣局勢緊張使避險情緒升溫，市場憧憬美國批准比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)上市；帶動沉寂大半年的比特幣於去年底衝破每枚4萬美元關，昨日高見42,642美元，2023年累升1.56倍，可謂「輸家食尾胡」！

比特幣在2022年尾低見1.6萬美元，及後在2023年開始回暖，首季於2.3萬美元徘徊。直至3月份美國地區性銀行爆發倒閉潮，先有主要服務虛擬資產領域、因FTX事件發生擠提的Silvergate宣布結業，再有專門為硅谷科技公司提供金融服務的硅谷銀行，因投資失利幾乎倒閉，最終遭接管，引發幣圈連鎖反應。穩定幣USDC發行商Circle稱，用作支持穩定幣的400億美元儲備中，有33億美元存於硅谷銀行，引起市場擔心重演「UST/LUNA死亡螺旋」，錨定一美元的USDC曾低見87美仙；比特幣亦曾插穿兩萬美元。

隨後當局出手救銀行，部分「逃過一劫」的資金重回加密貨幣市場，直接推升比特幣及以太幣價格，分別高見2.8萬美元及1,800美元。

去年6月，美國政府向幣圈宣戰！全球最大加密幣交易所幣安遭美國商品期貨交易委員會(CFTC)、SEC等監管機構先後起訴，其中SEC主席亨斯勒(Gary Gensler)更呼籲公眾提高警惕，「不要將來之不易的資產在這類非法平台投資。」

事至年底，美國法院就幣安及其創始人趙長鵬的洗錢行為，分別判以罰款27億美元(約210億港元)及1.5億美元(約11.7億港元)，CFTC批評幣安在知悉美國監管規定的情況下「選擇忽視這些規定」，法官要求趙長鵬、幣安改進合規管控措施，並永久禁止進一步違規，幣安須建立公司治理結構。雙方在較早的時間達成和解協議，其中包括趙氏需辭去行政總裁一職，但他續為公司大股東。

美國財長耶倫稱，是次判罰及監察對加密貨幣行業屬里程碑，並向業界發出訊息，若交易所及金融科技企業希望成為美國金融系統一部分、服務美國客戶，則需遵守遊戲規則。值得注意的是，上述判罰並不包括SEC，SEC於12月初向法院表示，計劃繼續推進對幣安的訴訟，並稱「幣安和其他機構達成的和解協議，支持SEC繼續針對該交易所的訴訟」。

事實上，以巴衝突升溫帶動避險情緒，加上憧憬聯儲局即將減息、比特幣現貨ETF有機會獲批上市，以上因素均推升需求，令加密貨幣受追捧。市場觀望貝萊德等多家金融機構申請在美國推出現貨比特幣ETF的結果，預計該申請在新年伊始獲SEC批准，屆時可滿足家族辦公室、私人銀行和對沖基金等機構對加密貨幣的需求，因它提供了合規的方式獲取現貨比特幣的倉位。

值得一提的是，去年11月有大戶單月內購入約1.12萬枚比特幣，每枚入手價介乎3.6萬至3.8萬美元不等，成為第74大比特幣持有者。有分析認為，可能是某基金公司正為旗下仍待獲批的比特幣現貨ETF囤貨作準備，尚未清楚此類「搶先交易」是否被允許。但就得提防，SEC的決定結果會否令一眾炒家中空寶，即使真的放行，也不排除會來一次好消息出貨，故跟風炒作者，要注意投機風險，量力而為。

【兩虛產平台獲港證監發牌】

本港虛擬資產交易平台發牌制度於去年6月1日正式生效，海外平台要向本港投資者提供服務，須申領牌照，而零售投資可以直接在持牌平台交易虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)、以太幣(Ethereum)。

若平台在制度生效前已在港營運，則可有9個月過渡期提出申請。截至目前為止有兩間平台獲證監會發牌。

不過，過渡期亦令不法分子有機可乘，交易所JPEX涉詐騙風暴持續發酵，至今當局共錄2,629名受害人報案，涉及金額16.1億元。事件發生後，證監會亦急補鑊，包括公布可疑平台、相關牌照申請等「黑名單」，以便公眾提高警覺，稱會加強情報搜集，盡早將涉及詐騙的交易平台轉交執法部門處理，並呼籲市民不要盡信網紅介紹，亦應舉報平台可疑活動。

事件更牽連場外交易所(OTC)，財經事務及庫務局局長許正宇指正考慮修訂法例監管OTC，主要是「由誰監管」、「如何監管」、「監管甚麼」，惟仍在溝通協調階段。