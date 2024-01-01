協鑫科技退股子企套54億人幣　有乜商業邏輯？

該公司在2023年收爐後刊發公告，聯營企業新疆戈恩斯能源科技，將向協鑫子公司江蘇中能等部分股東分派股息兼回購股權。

據公告，交易預計能讓協鑫收回54.66億元人民幣(下同)，其中44.73億元來自股息，9.93億元來自原本持有的戈恩斯股權，但依然有39.74億元帳面淨資產損失。內媒引述該企內部人士稱，主要為商譽減值，「去掉商譽部分，實際產生的虧損大概7億元，再考慮到4年分期情況和未來市場經營變化，整體上看，本次交易基本按照淨資產的對價進行了出售。」

交易完成後，協鑫科技將專注於「FBR硅烷流化床法」顆粒硅技術研發與生產，而交易所得款項將增厚公司資金儲備，助力新的顆粒硅項目落地。

專注高毛利業務 中東設廠受注視

多晶硅價格2023年第2季加速下滑，協鑫已於6月全面關停徐州基地的棒狀硅產能，由於戈恩斯另有6萬噸棒狀硅產能，這就是為何說協鑫徹底放棄棒狀硅產能。該公司過去多番強調顆粒硅毛利高。

所謂顆粒硅是一種在流態化床內進行化學氣相沉積制成的顆粒狀多晶硅。比起傳統改良「西門子法」所生產的棒狀硅，顆粒硅在成本、能耗等方面具有優勢。

內媒又引述業界人士分析，交易反映協鑫出清老舊產能「回血」、增加現金儲備，並注視海外布局。

事實上，沙特投資大臣2023年12月與協鑫主席朱共山會面，沙方期望協鑫早日在當地開設新能源材料科技項目，而協鑫也情意相通，曾公開稱計劃在海外開設一家年產12萬噸顆粒硅的工廠，或最快2025年開始營運，中東地區是首選地區。