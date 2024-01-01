鄺紫珊：伺機長線布局美科技基金　考慮選股不選市

隨着美國通脹降溫，經濟保持穩健，加上加息周期進入尾聲的預期及軟着陸的可能性增加，讓美國股市持續上揚，預期2024年企業在科技支出將緩步復甦，故持續看好科技及人工智能(AI)類股份的後市表現。

2023年表現最佳的基金大部分為科技族群，包括高新科技、雲端、AI、5G、物聯網科技等，相關基金今年升幅皆達四成以上。根據歷史經驗，當減息開始及經濟沒有出現急速衰退，股市將很大機會有不錯表現。

數據顯示，2024年企業在科技支出預估增長為3.4%，高於2023年的2.7%。隨着美國聯儲局貨幣政策逐漸放寬，更有利高增長型的股票表現。展望2024年，可繼續留意包括AI等新應用帶動的基礎建設板塊，包括手機及筆記型電腦、辦公室前後台工作軟件智能化的AI軟件，以及動態隨機存取記憶體與終端回補庫存需求的周期性復甦題材等。

企業面對生成式AI新技術及新功能的導入，雖有可能需要有較長的評估及試用階段，不過由於企業持續調整或優化雲端等支出的方向並不會改變，故布局AI雲端等領域仍是大勢所趨。

觀乎以往納斯達克指數在加息結束後的三至六個月的上升機會率相對高，平均上升幅度達10%以上。在AI伺服供應鏈當中，美國科技公司主要是注重設計與研發的上游供應商，這些超大型科技股在今年「愈升愈有」的走勢可望延續，建議可伺機中長線布局美國科技基金，或以選股不選市作投資部署。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊