曜熊理財：美國減息料推升東南亞基金

2023年美股整體表現強勁，道指累漲約13%，納指漲逾43%，有望錄得2003年之後最大年度漲幅。今年大型科技股反彈、人工智能(AI)概念股受到熱捧，推動這個以科技股為主的基準指數跑贏其他股指。

在標指被推至新高之前，買家肯定不會退縮。市場的情緒非常樂觀。2024年美國聯儲局很可能會降息，但不會以目前市場反映的速度降息。市場情緒高漲，而且本周這種情緒繼續主宰市場。

這兩年受到美國加息影響，為保持貨幣穩定，東南亞國家同樣進行加息，影響股市表現。東盟是20世紀90年代初期成立的東南亞自由貿易區，目的為促進區內國家間的貿易，彼此提供關稅上的優惠。早期東南亞自由貿易區的成員有新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、汶萊和印尼，其後加入的有緬甸、老撾、柬埔寨及越南等。

東南亞基金主要有兩大類，一類是單個市場，如新加坡、馬來西亞等。投資東南亞，一般建議買入地區性的東南亞基金，相對比買入單一市場的風險要小。東南亞地區長期投資機會，主要得益於人口結構支持、勞動力成本優勢，全球工業重心正在轉向東南亞、南亞地區。

其次，中產階級數量持續增長有望帶來新消費群體的大幅增加，這給東南亞、南亞地區數字經濟的發展提供豐富的土壤。隨着互聯網行業快速發展，上述地區經濟的潛力巨大。美國減息將為東南亞基金上升提供動力。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉