【星期二‧炒啲乜】港股2024年開局有望翻身？

踏入2024年，先祝各位讀者新一年股海得勝，繼續賺個盆滿缽滿！港股將於周二(2日)開市，股民最關心當然是股市在新一年有否機會翻身，以安樂賺錢過肥年。分析料恒指將差不多見底，更有機會上衝18,000點關，到底又有幾堅？

過去一年，港股主要受內房危機拖累氣氛，累插2,734點或13.8%，最終難逃連跌第四年的命運，更大幅跑輸全球主要股市，不少投資者簡直一殼眼淚，嚇到要食驚風散。

恒指上周五(29日)雖然收市企穩17,000點關，不過僅微升3點，依然是有波幅、無升幅。分析指，港股無甚起色，原因是缺乏外資入場，就算短線出現反彈，也不值得股民追貨。

不過，有專家認為，港股近期的確見北水流出，但仍能向上，料有推升力來自外資，整體仍維持升勢，因此短期料有力上闖18,000點關。

在2024年首周，即有多項經濟數據排隊出爐，內地的財新製造業採購經理指數於周二公布，同日也有美國製造業採購經理指數。香港的零售銷售數據將於周四(4日)公布，當晚並有市場關注的美國申領失業救濟人數。此外，務必要留意幾個數據，以了解美國就業市場概況及揣測聯儲局息口去向，包括美國周五(5日)公布的非農數據及失業率。投資者也不妨細讀以下各位投資專家的分析及建議，在新一年做足功課，繼續馳聘股場。

1.陳樂怡：泉峰控股產品美加經銷 助擴市場份額

2.郭家耀：潤啤有力做大白酒業務 實行多元化發展

3.葉尚志：石藥股價堅挺 格局蓄勢待發

4.鄺紫珊：伺機長線布局美科技基金 考慮選股不選市

5.曜熊理財：美國減息料推升東南亞基金