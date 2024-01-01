日企大幅調高起薪點40%搶人 邊一行咁渴才？

日本欲重振半導體業，近年積極吸引半導體製造巨頭投資，當地的廠商不敢怠慢，預先部署搶人才！外媒報道，日本晶片製造大廠東京威力科創（Tokyo Electron）新進員工的起薪月薪將提高約40%，以確保資薪與外國同行保持一致，保留人才。

報道指出，東京威力科創7年來首次新入職員工加薪，所有新進員工的薪資增加8.55萬日圓，今年4月加入的大學畢業生，每月月薪將為30.48萬日圓，擁有更高學位員工每月月薪為32萬日圓。

東京電子計劃在春季招收約400名新畢業生，按年增加約50個名額，並且在幾年內將新員工數量增加到500名。

據日本國家人事局2023年春季調查，日本私人企業的大學畢業生平均起薪約為21萬日圓，高學歷者平均起薪點約23萬日圓。

縱使如此，但許多在日本開展業務的外國設備和半導體製造商，為大學學歷的員工提供超過30萬日圓的起薪。當中，應用材料(Applied Materials)提供予日本應屆大學畢業生的起薪薪金為37萬日圓，Lam Research起薪約30萬日圓，美光科技約31萬日圓。