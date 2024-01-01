新地15大商場除夕元旦生意及人流按年升20%

新地執行董事馮秀炎表示，聖誕長假緊接元旦令消費市道持續升溫，商場舉辦多場跨年慶祝活動、高額消費回贈及年終抽獎等多重消費優惠，變相加大客人的購買力，成功帶動商場人流及市民消費意慾，除夕連元旦假期3天(12月30日至1月1日)，期內以餐飲及衣服等商戶表現最為理想。

其中餐飲方面，不少餐廳除夕夜訂位一早爆滿，當晚平均做兩輪生意，當日生意升幅超過一成，而天氣回暖，商家又推出不少優惠如兩件八折、3件七五折等，帶動時裝生意按年升約兩成。

馮續稱，總結2023年，去年初疫後通關，大型旅遊及企業活動回歸，交通運輸載客量逐步恢復，集團旗下15大商場積極以創意科技、互動體驗，以及無間斷優惠等，提升商場消費玩樂體驗。展望2024年，樂見政府繼續推動大型國際活動，而商場亦將不斷創新，令其成為新文化旅遊景點、節日限定打咭勝地等，同時聯動商場內零售、餐飲等租戶，協同谷旺人流生意，預期明年消費市場將穩步回暖。

上述15大商場還包括新翠商場、新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。