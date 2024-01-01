十大屋苑周末錄14宗成交　交投量見35周高

中原地產指出，十大屋苑於過去周六、日(去年12月30、31日)錄14宗成交，較對上一周上升約16.7%，創35周新高。踏入2024年，暫只有天水圍嘉湖山莊及茶港嶺麗港城錄得買賣，連同周末交投量，該批屋苑一連三天假期共錄16宗成交。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末交投連升3周，近2周均錄得雙位數交投量，反映二手樓市有復甦迹象，買家陸續落實入市決定，若政府進一步推出刺激經濟措施如減辣，相信會加快復甦進度。

過去三天假期，以嘉湖山莊錄4宗成交最活躍，該行伍耀祖表示，同區大型新盤銷售已告一段落，客源回流二手市場，睇樓氣氛尚好，業主普遍提供5%議價空間，吸引有剛性需求的買家入市。過去數天屋苑成交包括麗湖居5座低層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，以約439萬元易手，呎價約8,040元。

至於荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城，亦於三天各錄3宗買賣，中原馮健平表示，美孚新邨成交包括1期百老匯街15號低層C室，實用面積約485方呎，一房間隔望內園景，由遺產承辦人放售，獲同區用家以約440萬元承接，用呎價僅約9,072元。

港島區成交未算活躍，中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城只有大除夕(31日)錄得1宗成交，單位為海天閣中層F室，實用面積約717方呎，三房連套房間隔，11月叫價約1,400萬元，減至約1,200萬元成交，呎價約16,736元。

總結2023年十大屋苑交投量，全年共錄約1,886宗買賣，按年下跌約17.6%，創2006年有紀錄以來歷史新低，樓價幾乎全線下挫，僅得康怡花園及鴨脷洲海怡半島逆市上升。若單計12月，該批屋苑錄135宗成交，則按月回升9.8%。