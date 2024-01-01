【港股展望】城中兩大名家點睇今年股市表現？有咩心水推介？

環球股市2023年並無出現市場預期的「東升西降」，反而是美股道指於年底頻頻創歷史新高，牛氣沖天升穿37,000點。此外，日股、印度股市同樣走勢凌厲「開心收爐」；反觀，港股及A股則未擺脫熊市格局。究竟港股今年能否走出低谷作反擊？美股王者地位又是否穩如泰山？即看兩大散戶熟悉的投資名家──訊匯證券行政總裁沈振盈、以及黃國英資產管理創辦人黃國英如何看2024年股市！

大師解謎：點解恒指有機見40,000點！

人稱「沈大師」的沈振盈受訪時表示，恒指最樂觀是今年見40,000點，雖然時間點是否在今年發生仍有商榷餘地，但年內大方向屬「震住上」。他解釋上述推算原理，是因港股昔日熊市見底，市盈率平均為7至8倍，見頂則為20至25倍。若以大市上月低位約16,000點、市盈率約10倍計，企業盈利增長與否就左右市盈率去向，若果市況氣氛轉好，以現市況乘兩至2.5倍，就是36,000至40,000點。

「雖然這個純粹是數字遊戲，但大市回升重要信號之一是成交增加，此亦在近期出現。」大師稱，港股2022年第四季初成交一度僅得400幾億元，發生時間恰巧是恒指由20,000點跌至17,000點；惟之後大市再跌至16,000點成交卻錄逾千億元。「或者外界覺得千億交投數目很細，但要留意是恒指低位錄千億成交，其實與恒指在30,000點，錄兩、三千億交投的套路不遑多讓，究竟大戶現時沽貨定買貨？轉手率高是否反映貨源落入大戶手中？箇中值得思考。」

大師又強調，雖然大部分中資企業疫後復甦表現未盡如人意，外界對中國經濟看法仍然悲觀，但他個人認為有部分觀點是被誇大，其中之一是內地年輕人失業率高企這股現象。

「內地青年失業率範圍其實介乎16至24歲，但這批並不是真正的消費人士，最大消費群應在25至40歲；相關年齡層失業率高企，或多或少反映內地工種出現轉型，以前這批投身職場的內地民眾通常屬工廠、勞動人口，但疫情下不少工廠結業，故導致失業率高企，但隨着中國經濟模式轉型至平台經濟，數字需要過度期消化。美國於金融海嘯期間都試過年輕人失業率高企，之後也走出低谷。」

被問到中美近年的貿易戰以至晶片戰會否影響板塊表現？他指美國過往依賴中國供應，是因中國「貨源平、生產成本低，可以此抗衡量寬衍生的通脹問題」，認為「商界見機會搵錢」，對此不太擔心。

大師2024年選股名單 ─ 港股篇

●晶片股

●中資電訊股

英Sir：納指遲早超越恒指

談到港股結構性問題，他則指一是因監管及復常步伐令外界對中國生意願景無太大信心，二是港股市場現時缺乏標的可買，「不似台股有台積電、韓股有三星、日股有商社」，與昔日「騰保指數」不可同日而語。

撇除港股，美股方面他認為今年跑贏機會仍然甚高，原因之一是「市場夠聚腳」，亦反映場內好友實力遠比淡友強。他提到，現時市場對賭美國通脹即將急跌，是因為油價等商品價格近期回落之餘、中國亦輸出通縮，加上美國經濟數據不錯，所以估計美國經濟今年趨向軟着陸。

至於要在紜紜美股中篩選贏家，英Sir建議大家可針對美國軟着陸的前設作部署，其中運動服裝品牌Lululemon、Nike等具備「叫幾飛」優勢。他又提到Foot Locker早前股價轉勢反映相關消費股其實存在一定價值，「這類美國品牌在內地業務表現其實不差，其實就連印度都會吼美國品牌，唔會留意中國牌子，所以作多國多線發展仍具實力。」

科網股方面，去年「美股七雄」由頭升到尾，英Sir則認為若果將人工智能(AI)主題延伸至應用層面，軟件股表現應會較好，依次序選擇分別為微軟、Adobe以及Salesforce。

日股則他認為走勢短期雖然被日圓騎劫，出現「日圓升、日股跌，反之亦然」現象，但觀乎日經平均指數繼續守在32,000點之上，幅度未至離譜，所以估計日股後市波動中仍可向好。

●港股篇

●美股篇

●軟件股：微軟、Adobe、Salesforce

●運動服裝品牌股：Lululemon、Nike