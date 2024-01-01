中集安瑞科子企離北交所上市再近一步

所謂液態食品業務，其實是釀酒罐之類的裝備。中集醇科為客戶提供食品、釀造、飲料、乳品、生物醫藥等領域的工藝設計、裝備製造、裝備安裝的「交鑰匙服務」，主要產品和服務包括工業啤酒解決方案、精釀啤酒解決方案、西式蒸餾酒解決方案及其他行業罐區設備。

據監管規定、普遍市場狀況及戰略發展需求，中集醇科的上市方案為應用適用於全國股轉系統和北交所的直聯審核監管機制，即中集醇科先申請在全國股轉系統掛牌，之後再通過「直聯機制」，申請向不特定的合格投資者公開發行股份，並在北交所上市；又或者根據北交所政策允許的其他方式申請在北交所上市。

中集集團與安瑞科並無任何意向出售於中集醇科的現有股份，亦無任何計劃發行與本次建議分拆於全國股轉系統有關的新股份，因此中集醇科將仍為中集與安瑞科綜合財務報表內的控股附屬公司，本次分拆不會對中集或安瑞科綜合財務報表產生任何財務影響。

然而，當中集醇科申請向不特定的合格投資者公開發行股份，並在北交所上市時，就是視作出售事項。

為免攤薄現有股東在中集醇科的權益，《上市規則》原則上要求向股東分派中集醇科的現有股份，或在北交所集資時讓他們有權優先認購。

問題是，並非人人都有權持有於內地證券交易所上市買賣的公司A股，或於全國股轉系統掛牌的公司股份，而且內地亦不准公司上市時向任何特定人士優先分配發售股份。因此，安瑞科表明，讓股東優先獲分配中集醇科「不可行亦不切實際」。聯交所亦已批准豁免嚴格遵守上述規定。