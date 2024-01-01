屯門華都花園兩房揸6年貶2成　慘輸逾88萬

樓市蝕讓成交不斷浮現，屯門華都花園兩房單位，近期以356.8萬元售出，原業主持貨約6年帳面損失約88.2萬元，單位貶值近兩成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰指出，鰂魚涌康怡花園Q座高層14室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價約680萬元，輕微議價後以約678萬元成交，呎價約14,549元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑稱，大角咀柏景灣6座中層E室，實用面積約590方呎，三房連套房間隔，以約1,075萬元成交，呎價約18,220元。

●中原麥少基表示，何文田欣圖軒3座低層A室，實用面積約467方呎，兩房間隔，以560萬元成交，呎價約11,991元。

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新界區

●祥益袁思賢指出，屯門華都花園3座低層B室，實用面積約412方呎，兩房間隔，以約356.8萬元售出，呎價約8,660元。原業主於2017年以約445萬元購入單位，持貨至今帳面損失約88.2萬元，貶值約19.8%。

●祥益謝利官指出，天水圍居屋天盛苑F座高層8室，實用面積約650方呎，三房間隔，業主已經移民，累減42萬元，未補價第二市場成交價478萬元，呎價約7,354元。

●世紀21奇豐吳元利指出，沙田第一城21座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤10日累減22萬元，以428萬元成交，呎價約13,089元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田帝堡城7座中層F室，實用面積約873方呎，三房間隔，原叫價約1,000萬元，放盤兩個月減價約90萬元，以約910萬元獲承接，呎價約10,424元。

●中原徐可志稱，馬鞍山翠擁華庭9座高層B室，實用面積約469方呎，兩房間隔望園景，以610萬元易手，呎價約13,006元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山聽濤雅苑8座高層F室，實用面積約755方呎，三房間隔，放盤4個月，累減272萬元，以828萬元易手，減幅達24.7%，呎價約10,967元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢慶徑石村雙號村屋全幢，建築面積約2,100平方呎，四房連雙套房間隔，以1,738萬元售出，呎價約8,276元。

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