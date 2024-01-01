多新盤錄成交　旺角單幢盤連沽4伙一房戶

踏入2024年，市場多個新盤已錄得承接，其中旺角單幢樓盤今日(1日)連沽4伙一房戶，上月熱銷的天水圍上車新盤亦延續強勢，今日再沽出3個單位。

ONE SOHO今沽44伙 累售229伙套現16億

至於呎價最高個案，單位為22樓A1室，實用面積285方呎，成交價逾596.2萬元，呎價約20,920元。

該盤自現樓重推後共售出38伙，全盤至今累售229伙，套現約16億元。

YOHO WEST今售3伙 套現1638萬元

其中，售價最高單位為3B座28樓B1室，實用面積547方呎，以727.28萬元售出，呎價約13,296元。