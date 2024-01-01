多新盤錄成交　旺角單幢盤連沽4伙一房戶

2024年01月01日 21:54
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    踏入2024年，市場多個新盤已錄得承接，其中旺角單幢樓盤今日(1日)連沽4伙一房戶，上月熱銷的天水圍上車新盤亦延續強勢，今日再沽出3個單位。
    ONE SOHO今沽44伙　累售229伙套現16億
    ●新盤市場於元旦錄得承接，信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO於周一(1日)連沽4伙一房戶，其中售價最高為17樓B7室，實用面積320方呎，以逾625.3萬元沽出，呎價約19,543元。
    至於呎價最高個案，單位為22樓A1室，實用面積285方呎，成交價逾596.2萬元，呎價約20,920元。
    該盤自現樓重推後共售出38伙，全盤至今累售229伙，套現約16億元。
    YOHO WEST今售3伙　套現1638萬元
    ●新鴻基地產(00016)及港鐵公司(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST銷情持續，於元旦(1日)連錄3宗成交，涉及成交額1,638.77萬港元。
    其中，售價最高單位為3B座28樓B1室，實用面積547方呎，以727.28萬元售出，呎價約13,296元。
    ●泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I於周一(1日)沽出1伙，據成交紀錄冊，單位為3A座9樓A3室，實用面積439方呎，售價為474.92萬港元，呎價約10,818元，另提供現金回贈。
    ●鷹君(00041)大埔白石角朗濤周一(1日)以招標形式沽出3座2樓A室，實用面積1,349方呎，成交價2,612.83萬港元，呎價約19,369元。