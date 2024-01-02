受惠年內減息　金價料再試高位

國際金價在2023年表現強勁，並曾創歷史新高每安士2135美元，寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明指主要是受惠中東以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發衝突導致地緣政治緊張、環球央行吸納黃金作為儲備，以及投資者憧憬美國聯儲局今年開始啟動減息周期，因而支持以美元計價的黃金價格受惠上升。

要評估國際金價今年內整體走勢並不容易，但根據荷蘭國際集團(ING)大宗商品策略師的預測，今年國際金價的平均價格有望落在每安士2,031美元，而步入第四季平均價格將會攀升至2,100美元區域，原因是預期聯儲局第二季開始減息、美匯轉弱、全球經濟不確定性加劇，以及多間央行繼續積極吸納黃金作為儲備。

油價料維持區間上落

此外，以巴衝突近期蔓延至紅海，迫使全球多家主要航運公司要暫停旗下船隻駛經紅海，令市場關注對海上貿易和原油供應成本的影響。儘管國際油價近期因此稍作反彈，但去年12月計，油價依然顯著回落，李氏表示，主要是投資者憂慮環球經濟增長持續放緩，以及過往新冠疫情及俄烏戰爭所衍生的能源價格高企因素退卻帶動。

回看2023年初國際期油價格處每桶80美元水平，其後曾升至94美元水平高位，低位則處67美元水平，平均價格為78美元一桶。他預期，今年全年國際期油價格仍徘徊在去年區間交易，走勢將視乎環球經濟發展、地緣政治以及石油輸出國組織及盟國(OPEC+)會否進一步減產等因素。