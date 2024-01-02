港股黑期輕微高水　比特幣飆4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.05%，報101.38；港匯見7.8099；離岸人民幣(CNH)報7.1236；美元兌日圓處141.12；歐元報1.1037，英鎊報1.2729。金價處2,063.89美元。布油報77.07美元，紐油報71.97美元。比特幣(Bitcoin)揚4.1%，報4.42萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指在2023年最後1個交易日收報37,689點，跌20點或0.05%；標指收報4,769點，跌13點或0.28%；納指收報15,011點，跌83點或0.56%。總結2023年，道指、標指、納指分別升13.7%、24.5%、44%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,602點，跌10點或0.06%。

●1月恒生指數夜期收報17,160點，升28點，高水113點，成交12,558張。

●紐約期油上周五收報每桶71.65美元，跌0.12美元或0.17%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.04美元，跌0.11美元或0.14%。油價在2023年挫逾1成。

●紐約期金上周五收報每安士2,071.8美元，跌11.7美元或0.6%。全年於2023年升13.5%。

●英國富時100指數上周五收報7,733點，升10點或0.14%，全年升近4%；德國DAX指數收報16,751點，升50點或0.3%，全年升逾20%；法國CAC指數收報7,543點，升8點或0.11%，全年升16.5%。

●內地去年12月官方製造業採購經理指數(PMI)跌至49，前值49.4，市場預期為49.6。期內官方非製造業PMI升至50.4，前值50.2；官方綜合PMI微跌至50.3，前值50.4。

●新加坡去年第四季國內生產總值(GDP)按年增長2.8%；按季增長1.7%，均高於預期。

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