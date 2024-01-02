新加坡上季私宅樓價升2.7%　全年漲幅放緩

儘管新加坡政府採取降溫措施，但本土需求繼續撐起市場，樓價連續第二季上揚。根據市區重建局周二(2日)發布的初步估計，2023年第四季私人住宅價格升2.7%，之前一季升0.8%，2023年全年樓價升6.7%，較2022年8.6%的升幅放緩。

市建局表示，2023年第四季成交量較之前一季減少約27%，導致全年成交量按年下降15%。是自2016年以來最低，並警告稱國內抵押貸款利率處於較高水平。

分析師預計，2024年樓價走勢將變得溫和。摩根士丹利則更進一步，預測今年樓價將跌3%。

新加坡政府同日公布初步數據顯示，新加坡第四季國內生產總值(GDP)按年增長2.8%，高於第三季增長1%，並超出個別分析師預期，主要由於建築業及製造業改善。此外，2023年全年增長1.2%，較2022年的增長3.6%明顯放緩。

外媒引述分析師指，第四季按年增幅勝預期，出口及製造業正萌芽，2024年前景更光明，並預計新加坡2024年GDP增長2.2%。另有分析師料當地明年經濟增長1至3%，與貿工部預測一致。

此外，新加坡金管局將於1月底評估貨幣政策。從2024年起，該局評估貨幣政策的頻率將從每年兩次，提高至每季一次。