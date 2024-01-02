比特幣發力升破4.5萬美元關　近兩年來首次

美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)的最後期限1月10日臨近，市場憧憬監管當局「開綠燈」的預期升溫，比特幣踏入2024年迅即突破4.5萬美元關，有市場人士樂觀估計，長遠而言可升上10萬美元。

據CrypoCompare數據，比特幣24小時高見45,452美元，最新報45,384美元，升幅達7.22%；比特幣於去年底發力上衝，2023年累升1.56倍。其他加密貨幣也跟隨上漲，其中市值第二大加密貨幣以太幣，漲幅超過4%。

社交交易平台Alpha Impact聯合創始人Hayden Hughes表示，在SEC批出許可之前，美國和歐洲一些交易員擔心會錯失機會，投資者在1月1日新一年早上所做的第一件事，就是買入比特幣。在比特幣現貨ETF的憧憬下，有交易員預計比特幣很快就會觸及5萬美元。

華夏資產管理董事總經理湯紹彰預期，比特幣今年將現大波動，「不一定是單邊升」，原因是去年底的金融市場環境，市場憧憬由不加息至減息，往往已經最利好金融資產表現，而比特幣由低位計更累升逾一倍，且升幅較美股更早更快，部分原因亦與「比特幣減半」(指產量減半)周期將在今年4月出現有關。

他又認為，倘若美國聯儲局今年如預期般減息，即暗示當地經濟有問題「有啲野爆咗」，不排除有投資者先行獲利離場，所以要入手比特幣宜在每枚36,000美元以下部署。觀乎比特幣每次出現跌浪幅度均逾50%，估計流動性問題依然會衝擊比特幣，惟長遠而言則可見10萬美元。