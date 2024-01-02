尹錫悅擬推動廢除金融投資所得稅　稱南韓股市被低估

外媒報道，南韓總統尹錫悅周二(2日)表示，南韓擁有眾多具備國際競爭力的世界級企業，但股市卻被低估，他將在任期中透過資本市場規制改革，消除引發「韓國折扣(Korea Discount)」的因素。

此外，尹錫悅要求制定股市沽空改革方案，並承諾將推動廢除金融投資所得稅、積極研討修訂商法、提升小額股民的利益、大幅擴大資產形成支援項目。

報道指，尹錫悅周二(2日)在韓國交易所首爾總部出席「2024年度證券·衍生產品市場開市儀式」，現任總統出席新年股市開市儀式屬首次。

尹錫悅指，股市是國民及企業共同成長的互惠互利平台，是國民累積財產機會的階梯，為提升社會活力，打破階級固化，金融投資業應更為活躍。政府將透過與市場參與者的持續溝通，為塑造公平市場提供支持。

此外，尹錫悅在2024年新年演講中強調，在出生率下降的情況下，有必要透過結構性改革來提高社會生產力。他強調，只有透過改革，才能重振國民生活質素及經濟增長。他將堅定不移地推動勞動、教育及退休金三大結構性改革。這與他在2023年新年致詞中的表述幾乎一模一樣，他在講話中宣稱，鑑於勞動、教育及養老金方面的改革對南韓及年輕一代的未來影響深遠，推遲這些改革已不再可接受。

韓圜偏軟，兌每美元跌幅曾擴大至1%，為去年12月11日以來最低，一度見1,300.45韓圜。