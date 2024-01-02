金融市場2024年投資部署　聚焦4大主題尋寶

經過2023年投資市場的波譎雲詭，踏入2024年，各項資產走勢預期仍會充滿變數，但全球投資者仍可聚焦4大主題尋找潛在投資機遇。

【1. 中美關係續緊張 總統大選添波動】

中美關係的好壞很大程度主導資金於2023年在不同資產間的流動，在疊加2024年美國總統大選的背景下，料國際政局帶來的影響有增無減。

作為當今兩個大國，中美近年爭拗不斷，美國亦傾向視中國為威脅多於合作對象。儘管2023年下半年拜登政府高官如國務卿布林肯、財政部長耶倫相繼訪華，雙方官員就貿易、科技、軍事等問題的分歧溝通，其後中美元首在美國三藩市進行雙邊會談，一直緊張的中美關係看似有緩和迹象，但華府並沒有放棄針對北京，近日通過的《國防授權法案》，已清楚列明中華人民共和國包括香港和澳門在內都是海外敵對勢力，意味香港亦無可避免要面對地緣政治的挑戰。

寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明認為，除了美國，英國、歐元區、加拿大、日本與中國的關係在過去多年持續緊張外，預期在各國政治及經濟博弈下，中美緊張關係在2024年仍會持續，目前並沒有任何「良方妙計」有助鬆綁。

更值得注意的是2024年多個國家或地區將舉行選舉，依時間順序包括台灣、俄羅斯、印度、歐洲議會、美國等，當中尤以11月5日舉行的美國總統大選最受中港投資者關注。

李氏指，目前現任民主黨總統拜登已宣布參與大選，上任共和黨總統特朗普也宣布參選。近日美國民意調查結果顯示，國民憂慮逾80歲的拜登能否再度勝任帶動美國發展。此外，特朗普曾出任美國總統，在駕輕就熟的情況下，勝算空間可能較大。

至於美股在選舉年的表現，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理副總經理兼投資主管張浩恩表示，查看1928至2020年期間24個美國大選年，連股息計算全年美股指數表現，當中20次為升市，其餘4次出現跌市。升市年份中，以1960年的0.5%升幅最小，1928年的37.9%升幅最大，落差不少。倘若把時期拉近，查看由2000年開始的大選年，除了在出現科網泡沫爆破的2000年和爆發金融海嘯的2008年，使美股道指全年分別挫6.18%及33.84%外，其他大選年錄3至13%的升幅。展望2024年，他料受惠美息見頂回落，如果企業盈利不太差，經濟沒有硬着陸，美股有較大機會上升。

【2. 聯儲或次季減息 美元料先跌後升】

美國聯儲局去年12月公布的議息會議結果，一如市場預期維持聯邦基金利率在5.25至5.5厘不變。至於反映聯儲局官員對經濟及貨幣政策走勢預測的「點陣圖」顯示，以中位數計，今年底聯邦基金利率或跌至4.6厘（即介乎4.5至4.75厘），即當局可能在今年減息0.75厘。

李焜明指，聯儲局會後發表聲明預計持續接近兩年加息周期已結束，除了點陣圖顯示2024年預計減息空間0.75厘，2025年更有機會減息一厘。他預期聯儲局將會「穩打穩紮」，視乎2024年首季整體經濟發展、通脹數據、失業率、華爾街企業盈利數據及國民消費意欲，從而判斷何時啟動減息周期。有別於目前部分市場人士進取地預計當局最快3月出手，他預測聯儲局今年首次減息0.25厘的時間落在第二季，亦即5月1日或6月12日公布議息結果時。

此看法源於美國經濟在2023年整體發展不俗，是表現較佳的主要經濟體，包括去年第三季國內生產總值（GDP）以年率計按季增5.2%，增速創2021年第四季以來最佳表現。另外，去年11月失業率從10月的3.9%下降至3.7%。他料美國2024年勞工市場在就業市場人手需求持續、國民消費意欲上升、通脹放緩等理想情況下，可帶動經濟繼續穩步發展，今年整體GDP增長料1.5至2%，失業率則略為升至4.1%。

通脹方面，美國去年11月整體消費物價指數（CPI）按年升幅由前一個月的3.2%，放緩至3.1%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升幅維持前一個月的4%。去年11月整體CPI按月出乎市場預期，由前一個月無升跌，轉為升0.1%。核心CPI按月升幅由前一個月的0.2%，擴大至0.3%。

李焜明稱，隨着新冠疫情減退、俄烏戰爭持續兩年所衍生的能源及環球供應鏈危機持續紓緩，近月國際油價顯著下滑，紐約期油近日徘徊在每桶70至75美元，有利持續熾熱的通脹繼續下跌，故他不排除今年上半年美國通脹數據回落到2.5至3%區間，接近美國聯儲局的通脹2%目標。

風險資產在聯儲局於去年12月維持利率不變後受捧，張浩恩稱，原因在於市場把焦點放在聯儲局官員於議息會議曾討論減息。惟他提醒，大家不要忘記聯儲局主席鮑威爾亦提到不完全排除進一步加息的可能性。美國通脹數據在按年比較下，因比較基數較高而出現較顯著的升幅放緩，但踏入2024年高基數效應消失後，數據走勢如何當局亦不敢確定。舉例，美國去年11月消費物價指數便因工資增長加快而拖慢通脹升幅。因此，聯儲局是否如部分市場人士預期可在今年3月減息仍言之尚早，這亦要視乎美國經濟、通脹、地緣政治等因素的變化，使他料聯儲局於今年第二季甚或第三季才有較大機會減息。

張氏補充，聯儲局近日上調2023年美國經濟增速預測至2.6%，對比去年9月時預測為2.1%，但是同時把2024年經濟增速預測由1.5%下調至1.4%。另一邊廂，歐元區與英國的經濟情況亦不見得特別理想。因此，他預料美元在首季因減息憧憬而低位整固一輪後，市場將回歸基本因素並分析比較主要地區的經濟前景，屆時或可為美元匯價帶來支撐。

李焜明指，在預期美國經濟穩步發展、今年美息下調及通脹放緩下，料有助紓緩美國企業營商成本壓力，刺激美國國民消費意欲，促使房屋按揭利率下調，並帶動外來熱錢流入美國市場投資。因此他預測今年美元匯價兌換各主要貨幣將個別發展，其中兌歐元、英鎊和日圓匯價會較理想，料今年美匯指數在98.5至108.5區間上落。

【3. AI邁應用階段 科技板塊看俏】

美股在2023年表現強勢，很大程度與蘋果公司、微軟、亞馬遜、英偉達等7間科技巨擘股價輾轉做好推動，加上生成式人工智能（Generative AI）自去年以來變得炙手可熱，市場正密切留意科企如何利用人工智能（AI）提振業績。

認可財務策劃師李澄幸稱，2023年AI在環球掀起廣泛討論，下一階段相信會進入應用階段，例如會有更多產品或商業模式將誕生。根據歷史，在美國停止加息前，科技股大機會有不俗表現，故相信「人工智能與高科技」仍會是2024年的投資主題之一。不過，由於競爭激烈，預測誰是最大贏家相當困難，以2000年科網泡沫為例，當時最重磅的網絡設備和通訊技術供應商思科一度暴漲，但現時仍然未能重越當時股價高位。

李澄幸補充，因AI發展而受惠的公司可以很多，除了晶片生產商外，也可能包括傳統科技公司、服務器、雲端運算或應用AI功能的電子產品等，所以建議以基金的方式去投資，舉例透過買入AI為主題的主動基金或ETF（交易所買賣基金）。

張浩恩稱，在減息憧憬下，美股樂觀情緒料可在2024年延續。儘管美股目前超過20倍的預測市盈率不算便宜，但大家難以用過往情況作比對，原因之一是人工智能領域在2023年出現革命性變化，使大型科技公司成為受惠者，而券商亦在個別科企發布亮麗的第三季季績後調高股份估值和盈利增長預測。大型科企始終是指數的權重股，加上不少屬已取得可觀市場份額、現金流充裕的「現金牛」，在未真正減息前，仍是市場偏好的投資目標。

張氏補充，2024年初息口仍處高位，萬一經濟數據轉弱，企業盈利受累，在2023年走勢相對落後的健康護理板塊，或可因股息率相對吸引、對經濟周期敏感度較低而追落後。

【4.內地力爭減碳 勢谷新能源業】

早前落幕的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）提出呼籲各國以公正、有序且公平合理的方式，從能源系統中擺脫化石燃料，以便在符合科學的情況下在2050年實現淨零排放。

這有別於早前市場傳出的「逐步淘汰化石燃料」版本，反映儘管減碳是全球共識，但在利益攸關下，要淘汰化石燃料仍無可避免遭遇強大阻力。儘管如此，永續發展主題仍具投資契機，市場上以「ESG」（環境、社會和企業管治）與「減碳」為主題作長線投資的基金選擇也愈來愈多。

張浩恩指，歐美在碳達峰、碳中和方面走得較前，而內地力爭於2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，相對上行得較後，但從另一角度看，這亦意味當局可能要推出更多措施和政策來扶持新能源行業，有利行內公司發展，可以留意有否「後起之秀」。

他續指，儘管目前投資者對中港股市的信心尚未完全恢復，但以部分內地電動車股份為例，近兩至3年累計表現不算差，只是在2023年可能因「炒過龍」而調整。

他又表示，除了電動車板塊，水力發電、智能電網、鋰電池等主題也可加以分析並留意潛在投資機會。