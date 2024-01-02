南韓大型銀行擬恢復夜班制　應對韓圜交易時間延長至凌晨

外媒報道，南韓大多數大型銀行計劃在今年韓圜交易時間延長後設立夜班制度，把90年代因工作條件變化而消失的傳統重現。

新韓銀行(Shinhan Bank)去年9月開始安排交易員返夜班，韓國產業銀行(Korea Development Bank)、友利銀行(Woori Bank)、韓國中小企業銀行(Industrial Bank of Korea)和農協銀行(NongHyup Bank)也採取同樣措施。水協銀行(Suhyup Bank)計劃增加更多員工，但沒有具體說明他們是否會在夜間工作。

韓國中小企業銀行回應指，正與IT及其他相關部門一起分析中後台，並為外匯市場改革第一階段可能出現的任何風險做好準備。

南韓在岸美元兌韓圜貨幣市場目前開放時間為首爾時間上午9時至下午3時30分。政府去年初表示，從2024年下半年開始，收市時間將推遲至第二天凌晨2時。首爾外匯委員會去年12月21日宣布，首次測試將於今年2月進行。

延長韓圜交易時間是為南韓改善市場准入，並推動其股票納入MSCI已開發市場股票指數。當局之前表示，最終希望韓圜能24小時交易。