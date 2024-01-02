花旗：美國及印度股市值博　美債澳元日圓看俏

花旗發表《2024年環球投資前瞻投資策略》。股市方面，他們建議最大超配美股中的同等權重標普500、標普400及600增長指數、美國大型網絡安全股票、與印度、南韓及台灣股市；債券則可超配所有美國國債(短、中期美國投資級別債券)以及投資級別優先股；該行另建議今年宜將歐洲、日本債券、飛美國成熟市場小型股，以及現金作最大低配。

美股方面，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪稱，特別看好中小型股是因板塊估值明顯落後，但其盈利增長往績逾10%，若然今年環球經濟先緩後揚，配合央行減息行動，應對中小型股有更大優勢，迹象顯示資金已在年底部署泊入上述板塊。此外，他們預期今年內所有標普500指數行業均錄盈利增長，復甦範圍不再如去年般局限於大型科技板塊，並料標普500指數今年底見5,100點。

至於今年是美國總統大選，他則指可以留意首季波幅表現，若較大則推算連任機會較細，反之亦然，惟他強調無論哪一位候選人獲勝，統計顯示美股在選舉年普遍錄得5至8%的升幅。

美息走勢方面，他認為去年底市場過分憧憬今年聯儲局將減息1.75厘，而他們估計聯儲局會由7月開始減息，每次減幅0.25厘，即年內累減1厘。

此外，花旗亦看好5至10年期的美國國債，因觀乎最後一次加息後相關美債12個月及24個月的回報各有19%及24%，而隨着貨幣政策清晰化，環球尤其是歐洲資金亦正流入美國投資級別企業債，原因是對沖之後債券收益率仍然吸引，加上相關債市流動性高，以及實質收益率(即扣除通脹)仍有約3%，故料資金泊入會持續。

至於印度股市，他指雖然並不便宜，而估值相對預期市盈率更偏離1個標準差(SD)，惟由於當地企業盈利優勢明顯且較美國及其他新興市場全面及快，所以能支持估值溢價，估計在高基數下印度股市2024年盈利仍可按年增長17%，明年再升14%。

另日股看法同樣正面，廖指優勢與印股一樣見盈利增長存在，料東證指數年底將見2,800點，相當於市盈率15倍，「不算天價水平」，當中科技股有望追落後。

至於大宗商品及貨幣，花旗則較為看好澳元及日圓，料兌美元最高見68美仙及135。廖指澳洲儲備銀行今年2月加多1次息，加息不會令經濟有衰退壓力；後者則因油價下跌利好日本經常帳，以及日本本土機構投資者或需為外國投資增加日圓長倉對沖，均利好日圓。

不過他指及今年央行買金速度或按年跌7%至1,067噸，故料金價僅高位徘徊，第二季高位每安士見2,100美元，但年內升勢未必明顯；而第四季布蘭特期油料見每桶68美元。