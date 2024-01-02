日本石川縣地震　對半導體產業影響有幾大？

日本是全球半導體供應鏈重鎮，不少大廠都在當地尤其是北陸地區設有廠房，日本石川縣能登半島周一（1日）發生黎克特制7.6級地震，市場關注當地經濟及半導體產業會否受到破壞，以致影響全球。

外媒援引SEMI資料，日本企業在全球半導體材料市場上所佔份額約52%，在製造晶片的19種主要材料中，日本擁有14種，為全球最多。另據半導體研究公司VLSI Research數據，2020年全球前15名半導體設備廠商中，日本佔7家。

據外媒報道，地震下各個受災地區的交通、電力、房屋嚴重受損，均可能對全球半導體供應鏈造成影響。而回顧過去日本發生大地震，曾令半導體工廠受影響，造成半導體晶片價格上漲。

不過，報道分析稱，由於是次地震主要影響的是日本西海岸相關城市，而日本半導體產業的主要聚焦地，位於日本東海岸周邊以及九州地區，相信此次地震對日本半導體產業影響較輕微。

另外，據外媒引述市場消息，當前發生嚴重地震的日本北陸地區，是液晶面板廠商日本顯示器（JDI）石川工廠及東芝半導體的製造基地，也是KOKUSAI ELECTRIC半導體製造設備工廠所在地。幸而，JDI表示石川和鳥取工廠都沒有營運，因此沒有受到影響，東芝表示正在確認情況。