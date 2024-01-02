經絡：樓市料先跌後回穩　現樓及樓花按揭有望轉穩

經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2023年12月份現樓按揭宗數為3,496宗，按月下跌27.4%，連跌6個月，創自2001年有紀錄以來即23年的月度新低；該月樓花按揭宗數為80宗，按月急跌46.7%，創8個月新低。

以全年比較，2023年全年現樓按揭宗數錄得73,906宗，對比2022年的83,421宗減少9,515宗或11.4%，創自2001年有紀錄以來即23年的全年新低；2023年全年樓花按揭宗數則為1,581宗，對比2022年的4,050宗，下跌2,469宗或61%，創自2005年有紀錄以來即19年的全年新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2023年本港經濟未完全復甦，加上加息陰霾下，發展商推盤步伐受阻，二手交投同樣疲弱，從而影響現樓及樓花按揭數字。他預期，息口最快於下半年開始回落，加上經濟將逐步復甦，有助用家增加信心及加快入市步伐，料樓市價量將先跌後回穩，現樓及樓花按揭宗數亦有望回穩。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行（香港）連續5個月排名第一，市佔率為41.8%；樓花銀行市佔率方面，滙豐銀行以21.3%市佔率，連續13個月排名第一。2023年12月份四大銀行現樓市佔率維持於72.5%。曹表示，各銀行已開始爭取今年第一季的按揭業務，料銀行市佔率的差距或有機會重新調整。