仲量聯行：2026至2028年私宅落成量料將大減44%

仲量聯行周二(2日)發表的《香港住宅銷售市場綜述》，預期2026至2028年本港的私人住宅落成量將較2023至2025年期間減少約44%。

政府數據顯示，私人住宅動工量顯著減少，由2020年的21,495伙，跌至2022年的12,254伙。儘管2023年首9個月動工量略見回升至13,379個單位，惟考慮到2022年因疫情導致部分項目延期，去年出現的反彈幅度較預期低。將過去5年(2019至2023年9月)的動工量與2014至2018年的5年作比較，供應量的缺口為13,705伙，反映未來3至5年的落成量將減少。

根據該行數據，去年首9個月獲批的私人住宅建築圖則所涉及的總樓面面積，僅達到2022年的約55%水平，也只相等於2019至2022年每年平均約49%的水平。一般而言，項目在獲批建築圖則的一至兩年後會開始動工。獲批建築圖則的項目總樓面面積減少，意味未來住宅動工量會下滑。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，供應量減少的另一原因是賣地欠佳。2023至2024年財政年度的首3個季度(4月至12月)，政府售出的地皮預計只能興建1,775個私人住宅單位，遠低於過去十年平均每年7,432伙的水平，甚至不及四分之一。

舊樓重建為房屋新供應另一個主要來源，佔2022至2023年財政年度的私宅土地總供應量約一半，市區尤其顯著。不過，2022年僅錄得22宗強拍申請，較2019至2021年的3年平均約29宗為低。截至去年9月，土地審裁處僅接獲4宗強拍申請，顯示跌勢持續。

該公司研究部資深董事鍾楚如稱，置業意欲持續放緩，加上發展商在高息環境下有融資壓力，對地產發展產生實質影響。由賣地數目到動工量，均有顯著的放緩趨勢。由於樓價前景黯淡，故預期該趨勢將會持續，為了使私宅供應機制重回正軌，市場將需要更多支持措施。