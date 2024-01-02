道期向好 比特幣漲逾7% 油價升1%
2024年01月02日 16:18
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美匯指數報101.39；港匯見7.8136；離岸人民幣(CNH)報7.137；美元兌日圓報141.49；歐元處1.1026；英鎊報1.2734。金價報2,073.69美元。油價升逾1%，布油報78.31美元，紐油處72.69美元。比特幣升逾7%至45,770美元。道指期貨升58點。
焦點數據：
22:45 美國去年12月製造業採購經理指數
23:00 美國去年11月建築開支
●恒生指數全日收報16,788點，跌258點或1.5%，主板成交逾766億港元。大型科網股個別發展，騰訊全日升1.02%，報296元；美團跌3.05%；小米集團、阿里巴巴及京東集團跌幅介乎0.76至2.4%。潤啤跌逾8%，成最大跌幅藍籌。https://reurl.cc/2zodOm
-羅兵咸永道：港全年集資額可逾千億，重返全球三甲。
-花旗：恒指年中料見23000，今年港樓價恐再跌一成。
-花旗：美國及印度股市值博，美債澳元日圓看俏。
-恒大汽車曾挫逾17%，紐頓集團股份認購協議已失效。
-阿里旗下餓了麼深圳成立新公司 註冊資本100億人民幣
●內地股市2024年首個交易日表現偏軟，三大指數全線向下。滬綜指收報2,962點，跌12點或0.43%。https://reurl.cc/7731A9
內地經濟：
●喜茶：會員總數逾億，門店突破3200間。
●東莞取消城區上車盤按息下限。
●內地上月百城新建住宅價格按年升0.27%，二手樓價跌。
●內地上月財新製造業PMI升至50.8，勝預期。
香港經濟：
●AXA安盛提升員工福利，包括有薪侍產假增至40天。
●持牌代理連續兩年下跌，創逾3年半新低。
外地經濟：
●日本石川縣地震，對半導體產業影響有幾大？
●以色列3年來首次減息，警告戰爭或添債務負擔。
●「搶」遊客！中泰兩國3月起實拖互免簽證計劃。
●南韓大型銀行擬恢復夜班制，應對韓圜交易時間延長至凌晨。
●尹錫悅擬推動廢除金融投資所得稅，稱南韓股市被低估。
●比特幣發力升破4.5萬美元關，近兩年來首次。
●新加坡上季私宅樓價升2.7%，全年漲幅放緩。
中美角力：
●禁令生效前遭攔截，ASML：政府撤部分出口中國許可。
●美電動車新指引生效，Tesla等車企多款型號失稅務優惠。