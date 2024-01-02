陳政生：2023年港股弱過藥煲　狗股策略跑贏大市

港股在2023年先高後回，多隻重磅恒指成分股在年內明顯下跌，跌逾50%的藍籌股亦有近10隻，科指成分股的跌勢更加嚴重，不過本欄在年初提及的10大狗股組合(詳見文章「狗股策略」啱晒懶人投資)全年表現一直跑贏大市。

當時本欄指出，據過去20多年統計數據，狗股組合回報不比主動投資為低，尤其是在股票市場波動的年份，回報更為突出。揀選股票於每年的年初進行，以最簡單、最直接、以及零分析、零考慮的方法，從成分股中找出十隻股息率最高的股票，年初每隻買入組合的10%，年尾結算。

回顧前期所提10隻狗股(中國石油、中國海洋石油、中國神華、中國石油化工、中國銀行、東方海外國際、建設銀行、工商銀行、中國宏橋、新世界發展)及恒指年初至12月18日的表現，恒指期內跌近16%，相反在計及經派息後調整價格後，本欄推薦的7隻狗股期內取得正回報，另外1隻股份表現持平，5隻股份升幅逾雙位數，當中「兩桶油」表現鶴立雞群，即使近期股價略為回吐，但計及股息總回報後，仍有59%及42%的升幅，10隻股份平均回報近11%，相信已經跑贏市場上不少的投資組合，在年內有緊貼我們狗股策略的客戶，在全年均能夠享受財息兼收，賺價又賺息的喜悅。

至於想重溫狗股理論的投資朋友，不妨可以在重新瀏覽前期文章。而在即將到來的2024年，狗股組合策略或仍值得受投資者繼續關注或作出部署的策略。

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生