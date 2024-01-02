雅居樂賣馬國住宅地料虧損擴至7.22億港元
2024年01月02日 19:02
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雅居樂集團(03383)周二(2日)通告，對2023年11月8日公布的出售馬來西亞住宅地一事有補充。賣方已與目標公司的主要承包商就其最終終止費用達成共識，已確定對保留金作出最終調整(賣方亦已與買方達成共識)，其將由此前的8,000萬令吉調整至1億令吉，任何有關調整(如有)將相應自購買代價餘額保留。董事會謹此強調，保留金增加僅為調整目標公司主要承包商終止費用的撥備(根據買賣協議，該費用在任何情況下均由賣方承擔)，而代價將不會整體變化，將仍為310,000,000令吉。據本公司所盡知，經調整保留金足以支付上述費用及開支。
由於賣方現已與目標公司的主要承包商就其最終終止費用達成共識，保留金的最終調整現已確定，因此，先前為支付目標公司現有合約及顧問的終止費用而預留的保留金將從4,000萬令吉上調至6,000萬令吉，該經調整金額現可於計算出售事項的財務影響時計入。因此，出售事項預期虧損將從約371,000,000令吉調整為約431,000,000令吉(約7.22億港元)。
該公司確認，董事會在釐定代價時並無考慮獨立估值。