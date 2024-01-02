雅居樂賣馬國住宅地料虧損擴至7.22億港元

由於賣方現已與目標公司的主要承包商就其最終終止費用達成共識，保留金的最終調整現已確定，因此，先前為支付目標公司現有合約及顧問的終止費用而預留的保留金將從4,000萬令吉上調至6,000萬令吉，該經調整金額現可於計算出售事項的財務影響時計入。因此，出售事項預期虧損將從約371,000,000令吉調整為約431,000,000令吉(約7.22億港元)。

該公司確認，董事會在釐定代價時並無考慮獨立估值。