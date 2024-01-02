紅磡海逸豪園兩房售875萬　揸2年多慘蝕125萬

市區私樓大型屋苑劈至「蝕本價」求售，紅磡海逸豪園兩房單位，減價逾60萬元，以875萬元成交，約兩年多帳蝕125萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨2023年全年錄152宗二手登記，該盤11座高層7室，實用面積約453方呎，兩房間隔，去年12月委託放盤，叫價630萬元，新近以618萬元成交，呎價約13,642元，新買家為外區客。

●美聯葉志偉指，鴨脷洲海怡半島2座高層F室，實用面積約525方呎，兩房間隔，新買家現時租住物業，見樓價回調，加快入市決定，並由租轉買，成交價685萬元，呎價約13,048元。

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九龍區

●利嘉閣潘立信稱，紅磡海逸豪園16座中層G室，實用面積約556方呎，兩房間隔，望內園景及海景，新買家為首置客，原先開價928萬元，終以875萬元成交，呎價約15,737元，原業主在2021年以約1,000萬元買入，兩年多帳蝕125萬元。

●中原洪金興指，油塘Ocean One高層C室，實用面積約559方呎，套兩房間隔，望內園景，原先開價820萬元，議價後減至760萬元易手，呎價約13,596元，原業主於2017年3月以730萬元買入，持貨近7年帳面獲利30萬元離場。

●中原麥少基表示，何文田皓畋5座中高層A室，實用面積約865方呎，套三房間隔另設儲物房，以1,600萬元易手，呎價約18,497元，原業主於2017年3月以2,352萬元購入，持貨約6年帳面蝕752萬元，期內貶值約32%。

●美聯彭文浩指，九龍站及高鐵站一帶上月錄得8宗二手買賣，按月跌近六成，西南九龍GRAND AUSTIN第1A座中層C室，實用面積約540方呎，兩房間隔，獲以1,330萬元承接自住，呎價約24,630元。

●中原許永生稱，長沙灣宇晴軒2座中層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望泳池景，最初開價750萬元，現減至710萬元沽出，呎價約16,100元，新買家為外區客。

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新界區

●中原林溢斌表示，東涌於元旦日連錄4宗二手買賣，東堤灣畔6座中層F室，實用面積約607方呎，兩房間隔，去年10月以700萬元放盤，最近調整至650萬元，議價後最終於元旦日以615萬元易手，低銀行估價約一成，呎價約10,132元。

●香港置業熊建明稱，馬灣珀麗灣1座低層A室，實用面積約707方呎，套三間隔，望海景，1年前以900萬元放盤，近日調整至780萬元放售後，議價後以722萬元成交，累減178萬元或減幅約19.7%，呎價約10,212元。

●中原王勤學指，過去的3天元旦假期元朗錄約10宗二手買賣，蝕讓佔6宗，朗城滙1座高層F室，實用面積約533方呎，兩房間隔，開價780萬元，減至752萬元沽出，呎價約14,109元，近3年帳面損手241.6萬元，單位貶值約24%。

●中原稱，元朗好順泰大廈A座低層B2室，實用面積約259方呎，叫價308萬元，以292萬元沽出，呎價約11,274元，原業主於2021年1月以390萬元買入，轉手帳面蝕98萬元，單位約3年貶值約25%。

●美聯蔡沚錡表示，元朗尚悅8座高層G室，實用面積約659方呎，3房設計，早前以718萬元放售，獲家庭客洽購，議價98萬元，以620萬元購入，呎價約9,408元，原業主2011年以642.4萬元購入，逾12年帳蝕22.4萬元。

●美聯王偉健指，元朗尚豪庭1座高層E室，實用面積約858方呎，套三房連工人套房及儲物室間隔，早前以1,080萬元放售，獲區內睇樓客洽購，攜票睇樓，議價161.2萬元，以918.8萬元沽出，呎價約10,709元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺居屋嘉盛苑A座高層4室，實用面積約538方呎，兩房間隔，放盤1年，獲外區綠表客零議價於未補價第二市場以300萬元承接，呎價約5,576元。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍居屋豐盛苑C座低層9室，實用面積約381方呎，套兩房間隔，望內園景，未補價第二市場開價350萬元，放盤兩個月，以290萬元沽出，呎價約7,612元。

●中原劉俊杰稱，大圍柏傲莊於元旦(1日)單日錄兩宗買賣，屋苑2期7B座中層B室，實用面積約617方呎，套兩房及儲物房間隔，議價後以1,200萬元成交，呎價約19,449元，約3年帳面獲利約85萬元，單位期內升值約7.6%，

●中原徐可志表示，馬鞍山迎海3座中層F室，實用面積約552方呎，一房連儲物房間隔，望園景，最初開價808萬元放售，以769.3萬元易手，呎價約13,937元，新買家為用家，原業主持貨逾5年帳面蝕讓55.7萬元。

●美聯李天傑指，馬鞍山迎海1座高層E室，實用面積約798方呎，套三房連工人套房間隔，早前以1,380萬元放售，獲睇樓多時準買家洽購，終以1,238萬元承接，呎價約15,514元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區12月共錄約56宗二手買賣，元旦日屋苑M座高層6室，實用面積約338方呎，兩房間隔，議價後以540萬元易手，呎價約15,976元，新買家為用家，原業主於2017年以538萬元購入，約6年帳面僅獲利約兩萬元。

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