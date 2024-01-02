小鵬與控股股東旗下企業合作發展飛行汽車

協議於昨日(1月1日)開始生效，於2025年12月31日結束。

飛行汽車由兩部分組成，即陸行體及飛行體。根據合作框架協議，廣東小鵬將負責陸行體的製造及飛行汽車的最後組裝。廣東小鵬將於飛行汽車量產(目前預期將為2025年第四季度)之前，向廣東匯天提供與飛行汽車陸行體相關的研發服務及其他技術諮詢服務。廣東小鵬亦將授權廣東匯天使用其知識產權並收取知識產權許可費。

此外，廣東匯天將免費授權廣東小鵬使用與研發及製造飛行汽車陸行體相關的知識產權。為滿足陸行體的製造需求，廣東匯天亦將承擔廣東小鵬進行產能提升及擴展而產生的成本。

於飛行汽車量產後，廣東小鵬將向廣東匯天獨家銷售其製造和組裝的飛行汽車產品，而廣東匯天將非獨家地通過集團的經銷網絡向終端客戶銷售飛行汽車產品。

截至2024年及2025年12月31日止年度，合作框架協議項下擬進行的交易的年度上限分別為1.5億及6.42億元人民幣。

上月交付量創新高 按年增78%

小鵬汽車同日交代，2023年12月的交付量達20,115輛，創下月度交付新紀錄，按年增長78%，2023年第四季度，小鵬汽車共交付60,158輛智慧電動汽車，季度交付量首次超過

60,000輛，按年增長171%。截至2023年12月31日，小鵬汽車2023年全年累計交付量為14.16萬輛，增長17%。