石硤尾連花園豪宅逾2億售出 愉景灣洋房逾半億獲承接
2024年01月02日 21:58
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踏入2024年，新盤市場隨即錄得多宗特色戶或大額成交。其中，石硤尾豪宅新盤以逾2億元售出連花園戶，愉景灣洋房以逾半億元獲承接，紅磡項目頂層特色戶則以1,908萬元成交，做價創項目新高。
●黃大仙薈鳴樓書曝光 預計周內開價
宏安地產(01243)旗下黃大仙薈鳴，推售部署如箭在弦。該公司執行董事程德韻表示，項目於周二(2日)上載樓書，明日率先開放示範單位予傳媒參觀，部署周內開價，本月內展開銷售。她績指，該盤提供兩個交樓標準示範單位，戶型為一房及兩房間隔。宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟指，價單將提供針對性的付款辦法及折扣優惠予資助房屋及重建戶客群。
●石硤尾緹外連花園戶逾2.08億元沽
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周二(2日)透過招標售出連花園戶，成交價逾2.08億元。上述為第2座地下A室，實用面積4,431方呎，附設2,137平方呎花園，屬四房四套房加雙工人房間隔，連同一個住宅停車位售出，呎價約47,055元。
●愉景灣意峰洋房5,100萬元成交
香港興業國際(00480)旗下愉景灣意峰，於周一(1日)以5,100萬元售出5號洋房，實用面積2,023方呎，四房間隔，連3,033方呎花園，184方呎平台及714方呎天台，呎價約25,210元。資料顯示，買方可免費獲得一部由發展商分配的二手高爾夫球車，價值約200萬元。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH頂層戶1,908萬元新高價沽
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周二(2日)招標售出29樓A室頂層特色戶，成交價1,908萬元創該系列項目新高。上述單位實用面積749方呎，採四房一套連儲物室間隔，連平台，前庭及天台，呎價約25,474元。同屬該系列項目的必嘉坊 · 迎匯，是日亦沽出26樓B室，實用面積378方呎，兩房間隔，成交價814.56萬元，呎價約21,549元。
●天水圍YOHO WEST單日沽兩伙
新鴻基地產(00016)及港鐵公司(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST交投持續，周二(2日)再錄兩宗成交，共涉1,262.92萬元。包括3B座31樓B1室，實用面積547方呎，三房間隔，以713.32萬元售出，呎價約13,041元。
●將軍澳海茵莊園一房呎價約18,187元
九龍建業(00034)旗下的將軍澳海茵莊園，周二(2日)錄得新成交，涉及單位為1座29樓B2室，實用面積321方呎，一房間隔，成交價583.8萬，呎價18,187元。
●屯門OMA by the Sea兩房戶定價下調約4.6%
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周二(2日)更新價單，將1個兩房單位的定價下調約4.6%，該單位為1座10樓A2室，實用面積828方呎兩房，定價由1,352.2萬元減至1,288.9萬元，連同20%折扣計，最新折實價1,031.2萬元，折實呎價12,454元，另買家可免費獲贈售價為200萬元的車位。
●何文田傲玟招標連沽3伙 涉逾9,845萬元
何文田一手樓盤傲玟於周二(2日)透過招標連沽3伙，成交價介乎逾2,804萬至3,548.25萬元，總成交金額逾9,845萬元。當中，2座26樓A室，實用面積1,403方呎三房，成交價3,493.47萬元，呎價為24,900元。毗鄰的2座26樓B室，實用面積1,425方呎三房，以3,548.25萬元沽出，呎價同為24,900元，市傳以上兩伙由同一組買家購入。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房售626萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周二(2日)售出A座8樓A10室，實用面積277方呎，一房間隔，成交價626.86萬元，呎價約22,630元。
●西南九龍維港滙II部分單位增優惠及回贈
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(2日)更新兩張價單，為部分單位增設300天付款計劃，並提供3.75%的代繳從價印花稅優惠，及額外3%的提前成交現金回贈。發展商指，上述新付款計劃適用於維港滙II的3B座A室，均為實用面積605方呎，屬兩房連儲物室間隔。
●啟德GRANDE MONACO錄終止交易
會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，錄得1宗終止交易個案，涉及單位為第1A座19樓B室，實用面積961方呎，四房間隔，原本在2021年3月以2,625萬元售出，呎價約27,315元，惟交易顯示於周二(2日)已終止買賣合約。發展商安排該單位於本周六(6日)重新招標發售。