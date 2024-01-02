石硤尾連花園豪宅逾2億售出　愉景灣洋房逾半億獲承接

踏入2024年，新盤市場隨即錄得多宗特色戶或大額成交。其中，石硤尾豪宅新盤以逾2億元售出連花園戶，愉景灣洋房以逾半億元獲承接，紅磡項目頂層特色戶則以1,908萬元成交，做價創項目新高。

●黃大仙薈鳴樓書曝光 預計周內開價

●石硤尾緹外連花園戶逾2.08億元沽

●愉景灣意峰洋房5,100萬元成交

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH頂層戶1,908萬元新高價沽

●天水圍YOHO WEST單日沽兩伙

●將軍澳海茵莊園一房呎價約18,187元

●屯門OMA by the Sea兩房戶定價下調約4.6%

●何文田傲玟招標連沽3伙 涉逾9,845萬元

何文田一手樓盤傲玟於周二(2日)透過招標連沽3伙，成交價介乎逾2,804萬至3,548.25萬元，總成交金額逾9,845萬元。當中，2座26樓A室，實用面積1,403方呎三房，成交價3,493.47萬元，呎價為24,900元。毗鄰的2座26樓B室，實用面積1,425方呎三房，以3,548.25萬元沽出，呎價同為24,900元，市傳以上兩伙由同一組買家購入。

●鰂魚涌THE HOLBORN一房售626萬元

●西南九龍維港滙II部分單位增優惠及回贈

●啟德GRANDE MONACO錄終止交易

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，錄得1宗終止交易個案，涉及單位為第1A座19樓B室，實用面積961方呎，四房間隔，原本在2021年3月以2,625萬元售出，呎價約27,315元，惟交易顯示於周二(2日)已終止買賣合約。發展商安排該單位於本周六(6日)重新招標發售。