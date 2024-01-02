蜜雪冰城向聯交所遞交上市申請

近期進軍香港、以低價作招來的內地茶飲品牌蜜雪冰城周二向聯交所遞交上市申請，由聯合保薦人為美銀、高盛和瑞銀集團。

於去年中，已有消息傳出該公司計劃到港上市，擬集資10億美元(約78億港元)。

根據初步招股文件，蜜雪冰城「聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣（約1美元）的高質平價的現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品」，旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」。

截至去年9月底，通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過36,000家門店，覆蓋中國及海外11個國家。

「蜜雪冰城」核心產品的價格通常為2至8元人民幣，集團表示，於業績記錄期，絕大部分終端零售額來自「蜜雪冰城」門店。「幸運咖」核心產品的價格通常為5至10元人民幣。

截至2023年9月底止9個月，蜜雪冰城收入153.93億元人民幣，按年增長46%；毛利率29.72%，按年多1.54個百分點。期內利潤24.52億元人民幣，增長51.08%。

集團指，集資所得擬用於提升其端到端供應鏈的廣度和深度；用於品牌和IP的建設和推廣；加強各個業務環節的數碼化和智能化能力等。