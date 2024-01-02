美股早段偏軟　道指跌63點

美股於今年首個交易日，道指早段跌63點，報37,626點；標指跌25點，報4,743點；納指跌166點，報14,844點。港股夜期報16,687點，跌175點，低水102點。

在經濟環境向好、企業盈利增長的帶動下，美國股市剛經歷了高歌猛進的一年。在此期間，不少美國政界人物都因為股市大漲而獲利豐厚。投資公司Subversive去年2月推出了兩隻交易所買賣基金(ETF)，分別追蹤國會內民主黨議員以及共和黨議員的投資組合，前者(代號為NANC)去年錄得的回報接近20%，後者(代號為KRUZ)回報僅略高於9%。

換言之，民主黨人的投資回報遠勝於共和黨，原因在於「民主黨女股神」佩洛西(Nancy Pelosi)等人多數重注於科技股，包括微軟、亞馬遜、英偉達等；而共和黨人的持倉主要集中於能源股，包括康菲石油、蜆殼公司等。

資料顯示，佩洛西最近的交易是在去年11月，買入了50張英偉達的認講期權，使價為每股120美元，今年12月20日到期。以每張期權合約100股計算，名義倉位規模接近250萬美元。

另邊廂，有意再度競逐總統之位的共和黨前總統特朗普於社交媒體上發文，聲稱假如他未能贏得今年底的總統大選，美股將會迎來史上最嚴重的股市崩盤，隨後經濟更會陷入像1929年般的大蕭條。他又稱，讓經濟保持活力的唯一方法，是重推他在先前任期實施的政策方針。

企業消息方面，長期看淡電動車公司特斯拉(Tesla)股價的Roth Capital分析員Craig Irwin，最近又一次唱淡特斯拉。他不止重申了每股85美元的目標價(較目前股價下跌逾六成)，亦表明目前特斯拉估值被嚴重高估。

另邊廂，與特斯拉一樣同屬億萬富豪馬斯克(Elon Musk)旗下的社交媒體平台X，遭富達(Fidelity)下調估價，最新估值僅約125億美元，即較馬斯克當初的收購價下跌了逾七成。值得留意的是，由於X並不是一間上市公司，估值只能作參考用途，其他金融機構可能會給出不一樣的估值數據。