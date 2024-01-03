【東方日報產評】全球分裂難好景　更防美霸再攪局

2024年伊始，本來新年新氣象，和氣生財。奈何中美博弈不止，美國推動全球與華脫鈎，損人害己亦要打壓中國。展望今年，金融市場不會平靜，美國貨幣政策將會轉向，得提防美霸又再有新動作，讓市場翻天覆地，目的只有一個，就是保美元霸權不失！

雖然新冠疫情告一段落，但在大國博弈下，過去行之有效的全球化發展模式，如今已用不着，取而代之乃以中美兩大核心的分裂，重塑全球利益版圖，這過程變化必大，也不會是三、五年就可以得出賽果。任何投資行為，得清楚認識這個國際地緣政治大局才好下決定，繼續沿用以前全球化一套的模式行事，期望能重返昔日的榮景，是不切實際的想法。

去年中國重點科企華為再在智能手機業大展雄風，推出的Mate系列手機大賣，更應用國產晶片，自然招來美國「關注」。美國除了禁止當地企業供應高端晶片及相關產品輸華外，還迫使盟友的企業都要緊跟行事，最新見到荷蘭科企停供部分高端晶片設備予華，就是例子。反正，美國對於中國的科技發展打壓，只會更精準到位，中國得自力更生，全力推動晶片國產化進程。不過，少了中國這個大客戶，包括美企等見財化水，誠然不利盈利表現及研發等資本開支計劃，最終美國必將自討苦吃。

展望今年環球金融市場，核心主題就是「資金爭奪戰」。過去兩年資金都流往美國，包括南韓、內地、香港等的資本市場皆估值低迷，都要為提振資產估值費煞思量。不過，隨着今年美國貨幣政策將由緊趨寬，美元匯價見頂回落，資金開始流出美元資產，往新興市場尋找風險資產投資機遇。估值高企的美股開始高處不勝寒。去年美股靠人工智能(AI)支持估值，今年當須發掘新猷。近月已有大量資金押注加密貨幣，炒作美國將於本月批准比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)，不排除有大量資金流入加密貨幣市場，變相吸納了流出美元資產的部分資金流，而有了新主題的美國資本市場，也就不愁焦點。

別忘記比特幣的成功挑戰着美元地位，更多資金選擇投資加密貨幣與黃金，而非美國國債，那美國的天量債務將如何延續以新債冚舊債的伎倆？美國財金當局一直批評加密貨幣，大喊要監管，去年出事的幣安與相關涉事者已被判以數百億元罰款。比特幣現貨ETF屬金融資產，若規模過大，畢竟是一堆無法流通的比特幣，最終可能反過來威脅整個加密貨幣生態，一旦迎來美國金融監管「變臉」，手起刀落來收割，會否造成一場巨大的金融災難？所謂是福不是禍，潛在風險當值得投資者警惕。

世界沒有一本通書可以看到老，尤其是進入科技爆炸性發展的新時代，傳統的金融體系、交易模式、資產分布均面臨巨大變化，得有心理準備這些變化只會愈來愈快、愈來愈大。要避免被淘汰，就得適應變化，鞏固內部實力，抗衡外部衝擊。中美的競爭力差距更多在於體制之別，未來這個差異只會愈來愈明顯，就看誰能笑到最後！