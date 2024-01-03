陳錦興：吉汽反彈料可持續

吉利汽車旗下高端純電轎車極氪007上周正式上市，共分為四款版本，售價20.99萬元人民幣(下同)起，首批將於明年1月1日開始交付。管理層透露，極氪007預售40天，錄得訂單量5.16萬輛。極氪品牌主打高端路線，新款極氪007將首度搭載「金磚電池」，公司指該款磷酸鐵鋰電池具備快速充電功能，能在15分鍾內充滿足以行駛500公里的電量。

吉利今年以來銷售表現不俗，11月汽車銷量20萬輛，按年增長38%，創下年內新高。1至11月，公司累計銷量錄得153.6萬輛，按年增長19%，料可超額完成全年165萬輛的銷售目標。

吉利旗下電動車品牌極氪正籌備赴美上市，上半年淨收入增長逾1倍至212.7億元，若成功上市，有利於釋放價值，使股東受益。

乘聯會數據顯示，12月1至24日，乘用車市場零售按年增長7%，按月增長20%。內地商務部則表示將積極推出政策，鼓勵汽車更新消費，料春節前旺季銷售景氣高。近期吉汽股價突破20天線，現價市盈率約15倍，估值不高，可跟進，暫上望阻力位9.5元，跌破支持位7.8元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)