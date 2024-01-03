港股黑期低水近200點　油價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.89%，報102.24；港匯見7.8144；離岸人民幣(CNH)報7.1509；美元兌日圓處142.12；歐元報1.10944，英鎊報1.2624。金價處2,060.03美元。布油報76.08美元，紐油報70.48美元。比特幣升1.76%，報4.49萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水近200點。

●道指收報37,715點，升25點或0.06%；標指收報4,742點，跌27點或0.57%；納指收報14,765點，跌245點或1.63%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,608點，跌180點或1.09%。

●1月恒生指數夜期收報16,687點，跌175點，低水102點，成交19,297張。

●紐約期油收報每桶70.38美元，跌1.78%；倫敦布蘭特期油3月合約收報每桶75.89美元，跌1.49%。

●紐約期金收報每安士2,073.4美元，升不足0.1%。

●英國富時100指數收報7,721點，跌11點或0.15%；德國DAX指數收報16,769點，升17點或0.11%；法國CAC指數收報7,530點，跌12點或0.16%。

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