IMF對美軟着陸拍心口　憂經濟分裂累全球GDP損失7%

國際貨幣基金(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，多得美國聯儲局果斷抑壓通脹，即使高利率會帶來一些痛苦，但美國經濟肯定能走向軟着陸。不過她警告，中美對立，雙方戰略競爭加劇，伴隨而來的經濟分裂，恐讓全球國內生產總值(GDP)損失達7%。

格奧爾基耶娃周二(2日)在外媒一個訪問中，讚揚聯儲局果斷加息對抗通脹，指出雖然過程痛苦，尤其對於小企業，不過此舉帶來預期中的影響，而且並未把經濟推向衰退。

她指，美國人應該對經濟感到振奮，原因是就業市場強勁，而且今年通脹有望進一步降溫。她又預測美國經濟肯定可以走向軟着路，增長前景強勁。「民眾應該對經濟有信心，因最終會見到物價有所緩解。」

當被問及美國前總統特朗普2024年的大選前景及其貿易保護主義政策可能回歸時，格奧爾基耶娃表示，政策制定者需幫助受累全球化的人，否則可能會激起怨恨及孤立主義。「我們將在美國、歐洲及其他地方看到，反擊全球經濟一體化。」

她指，隨着中美之間戰略競爭加劇，IMF已警告過分裂對經濟造成的傷害，預計可能會令GDP損失多達7%。格奧爾基耶娃指，這有可能對綠色發展重要的關鍵礦物，供應被切斷，並指如果國家最終無法取得這些礦物，在快速轉型的全球經濟中，恐會極為影響其競爭力。