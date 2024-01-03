《沽注一擲》傳奇大鱷：華爾街自我感覺良好　黑天鵝隨時突襲

外媒報道，今年開局市場不溫不火，電影《沽注一擲》主角馬克·鮑恩的原型、著名對沖基金經理艾斯曼(Steve Eisman)對華爾街的樂觀程度提出質疑。

由圍繞七大科技股(Magnificent Seven)的熱情，到今年可能多次減息的預期，艾斯曼周二(2日)在外媒一個節目中表示，認為人們不能容忍出現問題。「從長遠來看，我仍然非常看好，但從近期看，我只是擔心每個人在進入新一年時都感覺太好。」

他指，「市場去年都在擔憂之中，現在一年過去，包括我在內的每個人都對經濟持相當樂觀的看法。」不過他指，每個人都對今年如此樂觀，如果出現任何令人失望的情況，還有甚麼會支撐市場上揚？

艾斯曼指，2024年加息次數少過預期可能成為短期負面催化劑。聯儲局今年計劃三度減息，聯邦基金期貨價格更暗示還會進一步減息，艾斯曼認為這些期望過於激進。

他表示，聯儲局仍然害怕重蹈聯儲局前主席沃爾克在80年代初犯下的錯誤，當時他停止加息，通脹再次失控。「如果我是聯儲局，見到沃爾克的教訓，我會對自己說，急甚麼？通脹已經來了。」然而，艾斯曼認為，目前仍需要觀望。他指，出現經濟衰退的話，會提出減息，但如果沒有經濟衰退，則認為聯儲局無任何理由需要積極減息。