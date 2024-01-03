旭輝就境外流動資金狀況解決方案作新提案

該提案解決公司在無擔保貸款授信、美元計價優先票據、優先永續證券和可換股債券項下的境外債務，以及截至交易生效日期的應計利息。該提案考慮向適用債務項下的債權人提供五個選項，將其適用債務轉換為不同的美元計價票據或美元╱人民幣計價貸款，為該等債權人提供不同結構，包括無本金削減的純展期、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期以及附帶部分轉股的展期，以滿足該等債權人不同的偏好和需求。

公司指，力求通過對公司綜合資產負債表進行去槓桿化，目標約33億美元至40億美元，及制定一個可持續的攤銷時間表解決適用債務項下的境外債務總額，因此選項包含了本金削減和轉股的元素。公司並考慮向支持該提案的債權人提供同意費。

自2023年下半年至2023年期間，公司境內開發項目所產生的累計現金流總額在償還項目層面債務之後估計約為1,040億至1,150億元人民幣(下同)。

截至2023年6月30日，集團投資物業公平值約為456億元，而集團考慮因應市況及資產營運狀況，逐步出售其一部分投資物業及境外資產，預期可為集團增加整體流動資金約120億至140億元。可償還境外債務的累計現金流總額估計約為300億至350億元。