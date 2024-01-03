雨後增設4項折扣及優惠　開放式戶折實價434萬起

星星地產旗下元朗雨後，周三(3日)公布已修訂價單，增設4項折扣及優惠，包括指定15伙可享額外12%或14%折扣，變相減價，開放式戶折實價由434萬元起。

星星地產主席及首席執行官陳文輝指，應因去年樓市下行，最新增設「陽光四重奏」優惠，冀踏入新一年，率先刺激市況。他看好今年樓市，隨著住宅及工商舖交投轉活，對今年後市「信心爆棚」，認為樓價已見底，即將回升。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，價單已增設「新年限時」折扣，買家於本月31日或之前購入指定15個單位，可獲12%或14%折扣，計及最新折扣後，15伙的折實平均呎價約13,881元，折實價由434.46萬至993.16萬元，折實呎價12,799至14,778元。

同時，價單亦增設「陽光安心」樓價保障，若樓價在新買家購入單位後至今年12月期間下跌，買家可按指定公式計算，獲取最多樓價5%作為保障金。另有1%的「陽光安穩」按揭利率保障及1%的陽光收租優惠。

星星地產市場推廣董事李平山稱，該盤已售出單位大部分已入伙，全盤累售176伙，套現約10.5億元，平均成交呎價約15,080元。