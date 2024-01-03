道期變動不大 美將公布ISM製造業指數及職位空缺

美匯指數報102.13；港匯見7.8106；離岸人民幣(CNH)報7.1497；美元兌日圓報142.44；歐元處1.0966；英鎊報1.2643。金價報2,064.05美元。油價微跌，布油報75.49美元，紐油處69.91美元。比特幣報45,107美元。道指期貨跌26點。

焦點數據：

23:00 美國去年12月ISM製造業指數

23:00 美國去年11月JOLTS職位空缺

-渣打助機管局發行40億港元高級票據定價。

-旭輝就境外流動資金狀況解決方案作新提案。

-包浩斯上季同店銷售升12%，香港僅漲1%。

-地產股偏軟，花旗叫沽，新世界目標價遭削近34%。

-百度挫近3%，傳調整辦公福利，不再供應冰箱福利等小食品。

-玻利維亞國有銀行擬與工行合作，減少對美元依賴。

●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報2,967點，升4點或0.17%。

內地經濟：

●上海新政撐樓市，第二套改善型住房首付低至40%。

●大宗商品需求仍強勁，中國經濟上半年或溫和復甦。

●華為：在美國制裁活下來，續加大研發投入。

外地經濟：

●澳洲央行：生活成本壓力拖垮經濟，消費者轉投平價貨。

●菲律賓證交所恢復交易，早上突停市未解釋原因。

●IMF對美軟着陸拍心口，憂經濟分裂累全球GDP損失7%。

●《沽注一擲》傳奇大鱷：華爾街自我感覺良好，黑天鵝隨時突襲。

●美國國債總額首次突破34萬億美元。

企業消息：

●蘋果評級遭削股價冧3%，巴克萊嗌沽主要原因係...