吳宏斌：今年首11個月出口貨值年跌1成　港商挑戰未減

香港出口信用保險局主席咨詢委員會主席吳宏斌表示，出口商寄望去年新冠疫情復常後，能接回多些訂單帶動貿易生意，惟香港與內地在去年2月全面通關後，香港出口表現仍令人失望，2023年首11個月出口貨值較2022年及2021年同期分別相差近一成及兩成，反映香港出口商面對的挑戰絲毫無減。

他指出，去年香港出口直至臨近年尾消費旺季，於10月出口才扭轉十七個月連跌，錄得輕微升幅，升勢延續至11月，但出口貨值仍不及過去兩年。多個組織調低全球經濟增長估算，可見潛在風險仍然上升，而出口商亦要應付多方面挑戰，包括高通脹導致的物價同生產成本上升、主要國家加息，令利息開支增加，影響零售銷情，以及地緣政治緊張局勢不斷升溫等。

他又指，儘管環球經濟及政治局勢不穩定，但挑戰及機遇並存。香港一直爭取與其他經濟體合作，締結自由貿易及投資協定，以進一步建立香港嘅全球經貿聯繫網絡，尤其係連繫大灣區和東盟，促進內地和其他《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)成員之間的商貿往來。

他認為，內地及東盟市場自然成為出口商發展的契機，值得業界了解箇中商機，令香港的貨物和服務進入海外市場，以創造更有利、更具競爭力的條件。信保局為支持香港出口商開拓新市場，就東盟買家提供12個額外嘅免費信用評估，加上去年6月與本地5家銀行合作推動「中國內銷風險分擔安排」，能夠加強支持港商拓展內地和東盟市場，把握疫後復常所帶來的機遇。

吳氏提醒，出口商在開拓業務的同時，需要善用出口信用保險及做好風險管理，而信保局會繼續保持警惕，在充滿挑戰及多變的環境下，繼續為香港出口商提供適時支援，支持業界更有效管理信用風險和拓展業務。

他提到，信保局一直多管齊下支持香港出口商，拓展商機及降低貿易風險。至於將信保局法定最高負責額由550億港元大幅提升至800億港元議案，待今年初獲立法會通過便會生效，事成將會加強信保局的承保能力，確保中小企獲得所需的出口信用保險保障，有助鞏固市場信心。