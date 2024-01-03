信保局夥鄧白氏制定信用風險指數　供出口商参考

香港出口信用保險局與鄧白氏(D&B)合作，制定一套全面的出口信用風險指數，用作評估及分析香港主要出口市場及行業的壞帳風險水平，以供出口商参考。信保局總監趙民忠表示，現時市場上並無一套針對香港出口市場信用風險的指數，希望有關的指數及報告可以為出口商提供有用資訊，特別是中小企，讓他們更了解市場及行業的風險及機遇，以作出合適的商業決策，從而有效拓展市場。

該報告選取各自有關出口信用風險、地區國家經濟發展以及商業持續營運風險指標等數據，並綜合分析主要市場及行業中的出口信用風險，將複雜數據轉化為指數。基於出口業務受地區、政第及經濟等因素影響頗大，因而挑選鄧白氏相關的9個風險指標，加入分析模型中，令整套出口信用風險指數更為全面。

他指出，指數能扼要地提供與海外市場交易時的關鍵要點，有助出口商在開拓海外市場時，減低壞帳風險。

趙氏提到，世界各地經濟及營商環境正急劇變化，並出現許多不確定因素，包括貿易磨擦、自然災害、金融市場波動等，令全球貿易環境變得更複雜，亦對全球供應鏈產生重大衝擊。加上地緣政治局勢緊張及利率高企，影響出口貿易及各地企業財政狀況，提醒香港出口商需要留意市場和行業動向，採取更審慎的風險管理。