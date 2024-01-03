東亞蔡永雄：今年港經濟料增長3.5%　樓價呈先低後高

東亞銀行首席經濟師蔡永雄出席活動時表示，香港去年復甦動力未有預期中強，尤其訪港旅客復甦程度，期望今年底訪港旅客人數能回到新冠疫情前七至八成水平，為本港旅遊業帶來支持，本港現時失業率偏低，預期全年本港經濟增長3.5%，跑贏去年。

他指出，2023年訪港旅客有3,400萬人次，只是2018年的52%，相信隨着航班進一步恢復，加上憧憬政策或有利好的變化，例如內地訪客一周一行可望改為一周多行，將有望帶動旅客量。另預期美國聯儲局將於今年中開始減息，在息口回落下，有望帶動私人工程及政府工程開工，刺激經濟活動。

財金官員預告今年內將推出多項盛事，以吸引訪港旅客。蔡氏指，有關預測未有計及其言論，因為目前仍是未知之數，要視乎當局舉辦甚麼類型的活動、規模多少、吸引程度等再作估算。

他又說，本港出口過去2年負增長，隨着內地經濟復甦及外圍經濟改善，加上低基數，預期今年出口將錄得4至5%增長。

本港樓市方面，蔡永雄預期，今年樓價較呈現「先低後高」，又相信港府已收到市場要求進一步減辣的聲音，惟取消辣招與否，政府仍有多個考慮因素，如經濟環境。