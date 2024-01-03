海通國際：中國三元九運由土轉向火 有咩板塊大旺可追捧？

海通國際早前發表報告，題為《2024年港股展望：多周期共振拐點，科技應運而生》，當中提出今年處於長周期與短周期共振拐點，三元九運下，中國由土運轉向火運。

報告指出，中國三元九運由土運轉向火運。一個康波周期約40至60年，而60年為一個甲子，剛好是三元九運中的一元；結合各國的三元九運轉換，可以更清楚地觀察到康波周期中的技術改革演。木運中，英國完成紡織技術，由人力到規模化機械的轉變。金運中，英國發展鋼鐵和鐵路、德國發明發電機、美國成為汽車產業先驅。火運中，美國電腦領先全球。而中國去年經歷的是八白土運(2004至2023年)，相對應的，房地產明顯跑贏其他行業。

而2024至2043年中國將轉為九紫火運，對應中國也將在人工智慧技術上達到領先水平。結合康波周期和技術趨勢，看好人工智慧相關硬體以及應用(半導體、機器人、無人駕駛、XR)、新能源(新能源車、電池及新材料、光伏、氫能、核融合)、文化復興(寺廟文化、傳統文化)、醫藥(減肥藥等創新藥)、甚至宇宙探索(衛星、火箭)。

股市不僅在火的年份更容易上漲，而且股市像火焰一樣容易暴漲暴跌。而接下來的2024年我們將進入木年，股市開始企穩反彈，到2026年進入火年開啟大牛市。

目前，A股和港股的獲利可望改善，估值處於歷史低點、全球低位，2023年顯著跑輸全球其他主要市場；國家再次強調加強宏觀調控力度，並推出支援科技政策。那麼在2023/12完成二次探底後，2024年就很有希望實現股市估值修復。

另該行作出風險提示，「穩健成長政策落地進度不如預期，國內經濟修復不如預期，海外不確定因子發酵」。